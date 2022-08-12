مصرع طفلة صدمتها سيارة أثناء عبور طريق المحمودية في البحيرة

لقيت طفلة مصرعها بعدما صدمتها سيارة أثناء عبورها طريق المحمودية دسوق أمام عزبة عبدالمجيد بدائرة مركز المحمودية محافظة البحيرة، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كوم حمادة العام، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

اصطدام سيارة بطفلة أثناء عبور الطريق بالبحيرة

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، يفيد باصطدام سيارة بطفلة أثناء عبور الطريق، بدائرة مركز المحمودية، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

تحديد هوية الطفلة

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وجرى الدفع بسيارة إسعاف وتبين مصرع الطفلة حبيبة عبدالمعطي المسيري، 7 أعوام، مقيمة «اللوية»، وجرى نقلها إلى مستشفى كوم حمادة العام، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم لمتابعة التحقيقات.

4 مصابين في حادث بطريق مصر إسكندرية الصحراوي

وشهد طريق مصر إسكندرية الصحراوي، بنطاق مركز وادي النطرون، صباح اليوم، حادث تصادم بين ميكروباص وسيارة ملاكي، مما أدى إلى إصابة 4 أشخاص بجروح، وجرى نقلهم إلى مستشفى وادي النطرون، لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.