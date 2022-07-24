بالأسماء.. مصرع طفلة وإصابة 3 في تصادم سيارتي نقل بـ«صحراوي البحيرة»

شهد طريق «النوبارية - العشر آلاف» وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وأخرى نصف نقل، ما أسفر عن مصرع طفلة وإصابة والدها و2 آخرين بجروح وكدمات متفرقة، وتم نقلهم إلى مستشفى غرب النوبارية لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

تصادم سيارتين

وورد إخطار إلى اللواء أحمد عرفات مساعد وزير الداخلية لمحافظة البحيرة، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين إحداهما ربع نقل والأخرى نصف نقل، ما أدى إلى مصرع طفلة وإصابة سائق و2 آخرين، وحُفظت الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفي غرب النوبارية العام، وجاري التعامل مع الحالات المصابة وإجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى

وتم الدفع بعدد من سيارت الإسعاف، حيث نُقلت الجثة تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى غرب النوبارية، وتبين أنها للطفلة ياسمين صبحي فرج، 5 سنوات، مقيمة غرب النوبارية، وحُفظت الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

كما أسفر الحادث عن إصابة كل من صبحي فرج شلبي، 35 سنة، سائق، مقيم في غرب النوبارية، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وزكريا صبحي محمود، 35 سنة، سائق مقيم في غرب النوبارية، باشتباه نزيف بالبطن واشتباه ما بعد الارتجاج، وفرحة شعبان مصطفى، 35 سنة، ربة منزل، ومقيمة في غرب النوبارية، باشتباه نزيف بالمخ وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

ونُقل المصابون إلى مستشفى غرب النوبارية العام، ورُفع حطام السيارة، وعادت الحركة المرورية إلى طبيعتها، كما تم تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.