مصرع طفلة صعقا بالكهرباء داخل منزلها في البحيرة

لقيت طفلة مصرعها إثر تعرضها لصعق كهربائي داخل منزلها بقرية «الدواجن» شمال التحرير بمراكز أبو المطامير في محافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو المطامير العام وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

مصرع طفلة في البحيرة

ورد إخطار إلي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة يفيد استقبال مستشفى أبو المطامير العام جثة طفلة إثر تعرضها لصعق كهربائي داخل منزلها بقرية الدواجن التابعة لدائرة مركز أبو المطامير وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة وحرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية الطفلة

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث تبين وفاة طفلة تدعى « مروه م. أ »، 8 سنوات، مقيمة قرية الدواجن شمال التحرير بمركز أبو المطامير وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.