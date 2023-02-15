ذوو الهمم يشاركون «الهلال الأحمر» في تعبئة المساعدات لمتضرري زلزال سوريا

أعلن الهلال الأحمر المصري، استقبال عدد من الأطفال ذوي الهمم لمساعدة المتطوعين في عمليات التعبئة والفرز بالمركز العام، بجانب تبرعهم بمبالغ مالية لمساندة منكوبي الزلزال، وذلك في إطار جهود الهلال الأحمر المصري لمساندة منكوبي زلزال سوريا.

دعم المناطق المنكوبة بالفرق الطبية

وأوضح الهلال الأحمر المصري، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن متطوعي الهلال الأحمر المصري يعملون على مدار الساعة، منذ الساعات الأولى للزلزال لتوفير المساعدات المطلوبة لدعم الفرق الطبية والمتضررين بالمناطق المنكوبة في سوريا.

إرسال عدة طائرات محملة بمواد إغاثية

وأكد الهلال الأحمر المصري، أنه تم ارسال عدة طائرات محملة بأطنان من المواد الإغاثية، وفريق إغاثي إلى سوريا، تزامنًا مع الظروف الصعبة التي تعرضت لها جراء الزلزال المدمر، مشيرا على صفحته الرسمية إلى توفير كل المستلزمات من «مراتب، خيم، بطاطين، ملابس لكل الأعمار، حفاضات أطفال، فوط صحية للسيدات»، بخلاف، ملابس لكل الأعمار، حفاضات أطفال، فوط صحية للسيدات.