الهلال الأحمر: مساعدات مصر لسوريا ليست أدوية فقط

أعلن الهلال الأحمر المصري، إرسال ثلاث طائرات محملة بأطنان مواد إغاثية، فضلا عن فريق إغاثي وآخر طبي، إلى سوريا، تزامنا مع الظروف الصعبة التي تعرضت لها جراء الزلزال المدمر، موضحا أن قائمة الاحتياجات الإنسانية ليست أدوية أو علاج فقط.

وأشار عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أن الأوضاع في سوريا يصعُب تخيلها، خاصة مع برودة الطقس ونقص الكهرباء والوقود والمياه، مؤكدا إرسال مواد إغاثية تحميهم وتأمنهم من شدة البرد، وأنه سيتم شراء وتجهيز المستلزمات بسرعة قصوى بواسطة الهلال الأحمر، لتوفير كل المستلزمات من «مراتب، خيم، بطاطين، ملابس لكل الأعمار، حفاضات أطفال، فوط صحية للسيدات».

إرسال مواد إغاثية تحميهم وتأمنهم من شدة البرد

وأوضح الهلال الأحمر المصري، أن العائلات المتضررة تواجه أوضاع صعبة صعب للغاية، خاصة مع تزايد عدد المتضررين فوق 100 ألف شخص والطائرة.

قائمة الاحتياجات الإنسانية ليست فقط أدوية

وأشار الهلال الأحمر، إلى أن قائمة الاحتياجات الإنسانية ليس فقط أدوية أو علاج، لكن يتم إرسال مواد إغاثية تحميهم وتأمنهم من شدة البرد، موضحا أنه سيتم شراء وتجهيز المستلزمات بسرعة قصوى من جانب الهلال الأحمر، لتوفير كل المستلزمات من «مراتب، خيم، بطاطين، ملابس لكل الأعمار، حفاضات أطفال، فوط صحية للسيدات»، وغيرها من قائمة ضخمة لدعم ضحايا الزلزال.