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الهلال الأحمر يطلق حملة تبرعات لدعم سوريا ومتضرري الزلزال

كتب:

الوطن
08:49 م | الخميس 09 فبراير 2023
الهلال الأحمر

الهلال الأحمر

أعلن الهلال الأحمر المصري عن حملة تبرعات تحت شعار: «#سوريا_تستغيث_انقذ #منكوبي_زلزال_سوريا»، على أن تكون التبرعات من خلال رسالة نصية بـ5 جنيهات من أي تليفون محمول على رقم 9770 يكتب خلالها كلمة «سوريا».

ويمكن التبرع من خلال خدمات فوري عن طريق كود 99981 أو الاتصال ب 15322 ثم اضغط علي رقم 3 وسيصل مندوب الهلال الأحمر للمتبرع، أو من خلال فودافون كاش عن طريق كود *9*166# أو ابليكيشن أنا_فودافون.

كما يمكن التبرع أونلاين من خلال موقع جمعية الهلال الأحمر المصري ‏https://www.egyptianrc.org/Donate/online-donation أو عن طريق بنك القاهرة على حساب رقم911111 البنك التجاري الدولي حساب رقم 100035211157 البنك العربي الإفريقي الدولي حساب رقم 702 379-3910-001#Egyptian_Red_Crescent.

 

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بقلم الوطن