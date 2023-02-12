الهلال الأحمر لـ إيمان الحصري: 100 طن مساعدات مصرية لسوريا بعد الزلزال المدمر

كشف الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، عن حجم المساعدات الإغاثية التي قدمها الهلال الأحمر المصري إلى سوريا.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية «DMC»، مساء اليوم الأحد، إن هناك 100 طن مساعدات مصرية لسوريا بعد الزلزال المدمر.

الهلال الأحمر المصري يعمل على دعم المتضررين

وأضاف أن الهلال الأحمر المصري يعمل على دعم المتضررين من الأزمات والكوارث بعيدا عن التجاذبات السياسية.

وأشار المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، إلى أن متطوعي الهلال الأحمر المصري يعملون منذ 4 أيام لاستقبال المساعدات وتجهيزها ونقلها للشاحنات، كما أن الهلال الأحمر المصري يعمل علي البحث عن المصابين والوفيات ودعم المتضررين من الزلزال نفسيا.

مستلزمات طبية ومواد إعاشة

ولفت المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، إلى وصول شحنات المساعدات المصرية الثانية إلى سوريا خلال ساعات وتشمل مستلزمات طبية ومواد إعاشة.

أعلن الهلال الأحمر المصري عن حملة تبرعات تحت شعار: «#سوريا_تستغيث_انقذ #منكوبي_زلزال_سوريا»، على أن تكون التبرعات من خلال رسالة نصية بـ5 جنيهات من أي تليفون محمول على رقم 9770 يكتب خلالها كلمة «سوريا».

ويمكن التبرع من خلال خدمات فوري عن طريق كود 99981 أو الاتصال ب 15322 ثم اضغط علي رقم 3 وسيصل مندوب الهلال الأحمر للمتبرع، أو من خلال فودافون كاش عن طريق كود *9*166# أو أبليكيشن أنا_فودافون.