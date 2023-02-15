محافظ أسيوط يتابع الإجراءات النهائية لنقل مركز معلومات شبكات المرافق

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، خطة وسير العمل بمركز معلومات شبكة معلومات المرافق والبنية التحتية بالمحافظة، والذي تم إنشاؤه كأول مركز متخصص في رفع المرافق ووضعها على خرائط مساحية دقيقة من خلال قاعدة بيانات متكاملة للبنية الأساسية، وإمداد مخططي ومتخذي القرار بالبيانات الدقيقة والمتكاملة لمشروعات البنية التحتية، وتنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

مبنى حي غرب الجديد

واستعرض المحافظ خلال الاجتماع، الإجراءات النهائية لنقل المركز لمقره الجديد، الجاري إنشائه داخل مبنى حي غرب الجديد بالإضافة إلى مناقشة خطة سير العمل بالمركز بعد اعتماد اللائحة التنفيذية للمركز.

وقال محافظ أسيوط إنّ مركز معلومات شبكات المرافق، يعتبر أول مركز متخصص في رفع المرافق ووضعها على خرائط مساحية دقيقة رقمية وورقية من خلال قاعدة بيانات متكاملة للبنية الأساسية، مع التحديث المستمر لها ويعتبر من أهم الإنجازات للمحافظة للحد من ظاهرة الحفر العشوائي، والحفاظ على البنية التحتية المرفق العمومي، وحماية استثمارات المرافق في باطن الأرض من التدمير في نطاق المحافظة، إذ يتم استخدام الأجهزة الاستكشافية والمساحية وتكون تحت إشراف مهندسين مختصين، ويعاونهم في ذلك فني المساحة، كما إنه من مهام المركز استخراج الخرائط المساحية للشبكة الارضية بالكامل مبين بها جميع المرافق على مستوى محافظة أسيوط.

معلومات شبكات المرافق

وأضاف أنه تم تنفيذ العديد من المراحل التدريبية على الأجهزة المساحية الخاصة بمركز معلومات شبكات المرافق والبنية التحتية لبعض العاملين بالمركز، بينهم جيوفيزيائي حيث نفذ الدكتور محمود محمد زلط استشاري الجيوفيزيائي التطبيقية الهندسية والبيئية، التدريب على جهاز رادار الاختراق الأرضي GPR لكشف المرافق والمورد من خلال شركة «UTILITY & POSITIONING SYSTEM» عن طريق الهيئة العربية للتصنيع، مشيرا إلى أهمية تدريب فريق العمل بالمركز على أحدث الأجهزة، لتقديم تلك الخدمات بأعلى جودة ووفقًا للمعايير والمواصفات العالمية.

أجهزة تكنولوجية حديثة

واستعرض رئيس مركز معلومات شبكات المرافق ونائبته، خطة سير العمل بالمركز وما يحويه من أحدث الأجهزة والمعدات، التي تم شراؤها من المنحة المقدمة من وزارة التعاون الدولي، لتدعيم مركز شبكات المرافق والبنية الأساسية، وتمثلت في (جهاز نظام التثبيت العالمي Gps- محطة رصد مساحية متكاملة بمحرك ودون محرك- ميزان قامة- رادار أرضي بعمق 8 أمتار- جهاز كشف مسارات الكابلات والمواسير- جهاز كشف الأغطية المعدنية- بلوتر لطباعة الخرائط مزودة بسكانر– و2 طابعة ليزر ألوان مقاس A3– و3 ماكينات تصوير– و15 جهاز حاسب آلي– و4 ماسح ضوئي)، بالإضافة إلى الأجهزة التي تختص برفع مرافق البنية التحتية والفوقية ووضعها علي خرائط جغرافية من خلال قواعد بيانات متكاملة، باستخدام أحدث الأساليب التكولوجية الحديثة من خلال استخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، وإنتاج خرائط بمقياس رسم مناسب للمرافق وجميع الأعمال المساحية المختلفة، وتنفيذ توجه الدولة للتحول الرقمي، وتحويل المرافق الأرضية إلى شبكات رقمية ما يسهل على متخذي القرار، لتقديم خدمات واسعة في هذا المجال.