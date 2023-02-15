محافظ أسيوط: نقدم كل سبل الدعم لتوفير السلع الأساسية للأسر الأكثر احتياجا

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات والمعوقات، وتسخير كافة الإمكانات لتوفير السلع الأساسية، وتقديم الدعم وتوزيع كراتين المواد الغذائية، وصرف مساعدات للحالات الإنسانية والأسر الأكثر احتياجًا بالتنسيق والتعاون مع الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، لافتًا إلى أهمية تضافر الجهود بين كافة المؤسسات والهيئات والجهات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني في المساهمة ودعم الأسر، ومساندتهم من أجل حياة ومعيشة لائقة، وتغيير واقع حياتهم على نحو أفضل وأشمل بكافة الطرق الممكنة.

وأشار إلى متابعته المستمرة والدورية للأعمال والفعاليات والأنشطة، التي يتم تنفيذها بمراكز وقرى المحافظة، سواء بالنزول ميدانيًا أو عقد الاجتماعات الدورية أو تكليف رؤساء المراكز والأحياء وغيرها، لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات المختلفة والارتقاء بها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خاصة الأسر الأكثر احتياجًا تحقيقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.

التحالف الوطني للعمل الأهلي

وناقش المحافظ خلال لقائه مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط ومصطفى أبو غدير مستشار المحافظة للجمعيات الأهلية، مناقشة خطة مديرية التضامن الاجتماعي خلال الفترة القادمة، والتنسيق مع أعضاء وممثلي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المعظم، فضلا عن استمرار تفعيل الأنشطة والمبادرات التنموية، التي تستهدف الأسر الاكثر احتياجا بالقرى والنجوع، بالإضافة إلى مناقشة الموقف التنفيذي وآخر المستجدات بشأن مشروعات قطاع التضامن الاجتماعي بالمراكز والقرى ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والمشروع القومي لتطوير الريف المصري.

تنظيم المعارض

ووجه المحافظ باستمرار تنظيم المعارض والفعاليات بالمراكز والأحياء لتسويق وعرض للمنتجات والمشغولات اليدوية للفتيات والسيدات والأسر المنتجة والجمعيات الأهلية، للمساهمة في تشجيع المشاركين على الاستمرار وجعل أسرهم منتجة قادرة على الإنتاج والعمل، فضلا عن عمل الدعايا اللازمة لها، لدعوة المواطنين والعارضين المشاركة فيها خاصة مع جودة المنتجات المعروضة.

وشدد على ضرورة متابعة توفير الأراضي، لتنفيذ مشروعات التضامن الاجتماعي خاصة مراكز تنمية الأسرة بالتنسيق مع جهات الولاية المختلفة، بالإضافة إلى المتابعة الدورية لأعمال الإنشاءات الجارية، والوقوف على آخر المستجدات والاطمئنان على مراحل العمل في كل مشروع والتنفيذ، وفقا للمواصفات والمعايير الفنية المقررة.

مشروع حياة كريمة

يذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابعا، وبلغ إجمالى عدد المشروعات التى تمت والجاري تنفيذها في كافة القطاعات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة 2000 مشروع حتى الآن، بتكلفة إجمالية تجاوزت 44 مليار جنيه، ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي «ساحل سليم وأبو تيج وأبنوب والفتح»، ويتولى جهاز تعمير الوادي الجديد تنفيذ المشروعات بمركزي منفلوط وديروط، ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا، ويتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.