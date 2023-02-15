محافظ جنوب سيناء يعلن تفاصيل احتفال المحافظة بعيدها القومي

قرر اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إقامة احتفال المحافظة بعيدها القومي، مارس المقبل، بشكل مختصر توفيرا للنفقات.

وأوضح «فودة» في تصريح خاص لـ«الوطن»، اليوم الأربعاء، أن احتفالات جنوب سيناء بالعيد القومي الذي يواكب عودة طابا في 19 مارس 1989، تختلف عن الأعوام السابقة؛ إذ تأتي مواكبة للحرب الروسية الأوكرانية والأزمة الاقتصادية والزلازل التي ضربت تركيا وسوريا، وسيكون الأمر مختصرا بأقل تكلفة عن الأعوام السابقة.

رفع العلم المصري

وأكد محافظ جنوب سيناء، أنه جرى وضع برنامج الاحتفال بعودة طابا إلى مصر؛ إذ تقرر أن تقتصر الاحتفالات على افتتاح مسجد الهدى بمدينة دهب، بعد الانتهاء من أعمال تطويره بتكلفة تخطت 20 مليون جنيه.

وأوضح المحافظ أنه تقرر نقل صلاة الجمعة من مسجد الهدى بمدينة دهب على الهواء مباشرة، وسوف يلقي الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خطبة الجمعة.

وأشار اللواء خالد فودة، إلى أنه سيجرى رفع العلم المصري على طابا في ساحة العلم صباح 19 مارس، بحضور قيادات من الأجهزة كافة، ومشايخ وعواقل المحافظة، بجانب إجراء جولة بمدينة طابا على هامش الاحتفالات.

شراء السلع التموينية

ولفت «فودة» إلى أنه تقرر توجيه النفقات الخاصة بالعيد القومي لشراء سلع تموينية وتوزيعها بأسعار أقل من السوق على المواطنين، قبل شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى وجود قوافل دعوية في كل المدن للاحتفالات بشهر رمضان، بالتنسيق بين أوقاف جنوب سيناء والأزهر الشريف.

وقرر المحافظ إقامة ليالي رمضان في كل المدن والاستعانة بقارئ القرآن، ومبتهلين ومنشدين لإقامة احتفالات في كل الوديان والتجمعات البدوية.