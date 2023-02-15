عاجل.. رئيس الوزراء يوجّه بتوفير حافز مالي لـ«موظفي العاصمة الإدارية»

كلّف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بتوفير حافز الانتقال للموظفين بجهات المرحلة الأولى مع بدء عملية النقل.

ووجّه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء منذ قليل، وزير النقل، بتكثيف الدور الإعلامي لتعريف الموظفين المنتقلين إلى العاصمة بالتفاصيل المتعلقة بمنظومة النقل إلى الحي الحكومي.

واستعرض «مدبولي»، خلال الاجتماع، الترتيبات المتعلقة بالإعداد والتجهيز للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكداً أهمية انتقال الجهات الـ14 الجاهزة في المرحلة الأولى، باتخاذ اللازم لتجهيز انتقال العاملين بها إلى مقراتها بالحي الحكومي اعتبارا من أول مارس المقبل، مستعرضا 14 وزارة وجهة جاهزة للنقل بداية مارس، وما سيتبعها من وزارات وجهات أخرى على التوالي.