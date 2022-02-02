مباحثات «مصرية - يونانية» لتنفيذ مشروع الربط الكهربائى

بحث الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عبر خاصية «الفيديو كونفرانس»، مع كوستاس سكريكاس، وزير البيئة والطاقة اليونانى، خطوات تنفيذ مشروع الربط الكهربائى بين مصر واليونان، بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين بخصوص هذا المشروع المهم فى أكتوبر الماضى.

وأكد «شاكر» اهتمام مصر بالمشروع، فى إطار التوجيهات السياسية بأن تكون مصر مركزاً إقليمياً لتبادل الطاقة، انطلاقاً من التعاون الوثيق بين البلدين، فمصر واليونان تمثلان جسراً لربط الشمال والجنوب، حيث تعد مصر بوابة اليونان للتواصل مع الدول الأفريقية، وتمثل اليونان بوابة رئيسية لمصر مع دول القارة الأوروبية.

وأشار «شاكر» إلى ما يتم من خطوات مهمة فى الربط الكهربى مع دول الجوار؛ فهناك خطوط ربط كهربى مع كل من الأردن وليبيا والسودان، إضافة إلى مشروع مع السعودية الذى يجرى تنفيذه حالياً، مشيراً إلى النجاحات التى تمت لزيادة نسبة مشاركة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة فى مزيج الطاقة طبقاً للمخطط الذى يهدف إلى وصول هذه النسبة إلى 42% حتى عام 2035.

فى المقابل، أكد «سكريكاس» اهتمام بلاده بالمضى قدماً فى تنفيذ هذا المشروع المهم بما يحققه من فوائد عديدة فنية واقتصادية وبيئية واجتماعية. وفى نهاية الاجتماع، شدد الجانبان على أهمية الإسراع فى تنفيذ المشروع بأعلى درجات الجودة، مع استمرار متابعة هذه الخطوات فى اجتماعات دورية.