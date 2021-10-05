وزير الكهرباء يوضح أهمية الربط الكهربائي بين مصر والسعودية

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية تبلغ استثماراته 1.8 مليار دولار، إذ يسمح بمرور ما يصل لـ3000 ميجاوات، لافتًا إلى أن مصر والسعودية بهما أكبر قدرة إنتاجية للطاقة الكهربائية، مشيرًا إلى أنه جرى توقيع عقود بين الجانبين للبدء في تنفيذ خطوط الربط، موضحًا أن المشروع يساهم في تلبية وتوفير الكهرباء وقت الذروة والذي يختلف في مصر والسعودية، إذ يكون في السعودية وقت الظهيرة بينما في مصر وقت المغرب.

وزير الكهرباء: مصر تسعى لتقوية خطوط الربط مع دول الجوار

وأضاف «شاكر»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بالورقة والقلم»، والذي يُقدمه الإعلامي نشأت الديهي، على شاشة «TeN»، أن مصر تسعى لتقوية خطوط الربط مع دول الجوار، وهناك ربط كهربائي مع الأردن و ليبيا ومع السودان، منوها بأنه خلال الأسبوع المقبل يجرى توقيع مذكرات تفاهم وإعداد دراسات للربط بين مصر وقبرص، يليه الربط عبر جزيرة كريت مع اليونان ومنها لأوروبا.

«شاكر»: مصر تخوض حرب جديدة منذ 2014 إلى الآن

فيما أكد نشأت الديهي، أن مصر تخوض حرب جديدة خلال السبع سنوات الماضية منذ عام 2014 ومتوقع أن تستمر لمدة 10 سنوات، وهي حرب العبور للتعمير والحرب على الواقع المرير والجهل والأمية والفساد وعدم التخطيط واللامبالة والفوضى العارمة، والتي نخوضها بمرارة وبتحمل الشعب لمصلحة المواطن، «بعد أن خضنا 5 حروب للتحرير، نخوض الآن حرب التعمير والبناء»، متوقعًا أن تعوض نتائج الحرب الحالية المصريين عن حروب التحرير الـ5.

وأشار«الديهي» إلى أنه ضاع على مصر أن تكون دولة راقية حديثة منذ عام 1973 وحتى عام 2014، وكان مجرد فترة يعيش فيها المصريين بالستر والفرج وخلاص، موضحًا أننا نعيش الآن عشرة التعمير وإعادة بناء الدولة المصرية.