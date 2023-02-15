خبير: الكهرباء المنتجة من الشمس والرياح في مصر تجاوزت قدرات السد العالي

قال الدكتور ماجد كرم الدين محمود المدير الفني للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة، إنّ مصر شهدت إنجازا كبيرا في العام الماضي، ولأول مرة تتجاوز قدرات الطاقة المتجددة «الطاقة الشمسية وطاقة الرياح»، قدرات الطاقة المائية.

مصر تستغل الطاقة المائية

وأضاف كرم الدين محمود خلال حواره على القناة الأولى، أنّ مصر تستغل الطاقة المائية منذ سنوات طويلة، لكن طاقة الرياح وطاقة الشمس كانت تنمو على استحياء حتى دخلنا الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن أول بوادر الجمهورية الجديدة كانت من خلال الطاقات المتجددة.

الطاقة المتجددة جزء من مزيج الطاقة

وتابع المدير الفني للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة: «لأول مرة في العالم العربي، والكثير من دول العالم المتقدم، نصّت مصر في دستورها على أن الطاقة المتجددة جزء من مزيج الطاقة في الدستور، وأصدرت مصر قوانين للطاقات المتجددة، وطورت قوانين قطاع الكهرباء، وهو ما سيسمح بدخول القطاع الخاص بقوة، وأصبح لدينا أفضل مشروع في بنبان».

وأشار إلى أن مصر تمتلك خططًا للمستقبل بخصوص الطاقة المتجددة، مشددًا على أنّ تحتل المركز الأول على مستوى تنافسية الطاقة المتجددة عربيا، ومن حيث القدرات المركبة، متابعا أن المحطات التي تنشئها مصر هي حاليا الأكبر من حيث الاستثمارات في المنطقة، رغم الخطط الطموحة في الدول المجاورة ذات الثراء المالي الكبير.

وأوضح، أن 20% من الطاقة الكهربائية الخاصة بمصر هي طاقة متجددة، وهذا كان يعتبر حلما كبيرا: «مصر تستهدف الوصول إلى 42% من الكهرباء من طاقة متجددة، وهذا ليس ببعيد ولكن بعد 12 عاما، كل عام مصر ستبني مثل السد العالي مشروعات طاقة متجددة».