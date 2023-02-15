«التضامن»: 14 ألف أسرة تكفل 14500 طفل من كريمي النسب في مصر

أشاد مجدي حسن رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن، بالدور الذي يقوم به الإعلام في رفع مستوى الوعي بتوجهات الدولة المصرية لما يعرف باسم «اللامأسسة»، وهي تعني تشجيع الأسر على كفالة الأطفال كريمي النسب بدلًا من تواجدهم داخل المؤسسات ودور الرعاية، لافتا إلى أن هناك 14 ألف أسرة تكفل 14500 طفل بمصر.

التوجه نحو «اللامأسسة»

وأضاف حسن في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أمل صالح ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز»، أن توجهات القيادة السياسية ووزارة التضامن الاجتماعي تؤكد أهمية تشجيع الكفالة وأن الأسر تكفل الأطفال، فالأسرة تعني القوة، وهو ما دفع الجهات المعنية بالتوجه نحو «اللامأسسة» من خلال الرعاية الأسرية والرعاية شبه الأسرية.

الرعاية شبه الأسرية

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن أن المقصود بالرعاية شبه الأسرية هي إقامة بيوت صغيرة داخل الجمعيات بها أب وأم طبيعيين وعدد قليل من الأولاد 3 أو 4 وبحد أقصى 10 أبناء، ويتم رعايتهم بصورة أقرب ما يكون للمنزل الطبيعي للأطفال كريمي النسب.

الكفالة

وتابع أن الاتجاه الآخر هو التوجه نحو الكفالة وهو توفير أسر بديلة لكفالة الأطفال، لافتًا إلى أن فتح الكفالة بصورة أوسع نتج عنه كفالة أطفال من 14 ألف أسرة تكفل 14500 طفل بمصر، وهو رقم جيد جدًا، ونتج عنه تقليل عدد الأطفال كريمي النسب بالمؤسسات من أكثر من 10 آلاف إلى 9 آلاف، كاشفًا أن تقليل عدد الأطفال كريمي النسب بالمؤسسات ودور الرعاية هو نجاح للدولة المصرية.