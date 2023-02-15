ذكرى وفاة الشيخ مصطفى عبدالرازق.. تاريخ حافل بين الأوقاف والأزهر

في الخامس عشر من فبراير تحل ذكري وفاة الشيخ مصطفى عبدالرازق، الذي يعد من أبرز علماء الأزهر الشريف وزارة الأوقاف المصرية حيث أنه لم يكتف بتعلم العلوم الشرعية بل امتدد علمه إلى الفلسفة والأدب والتاريخ وأسس المدرسة الفلسفية العربية.

وفي ذكرى وفاة الشيخ مصطفى عبدالرازق تقدم الـ«الوطن» 10 معلومات عنه على حسب ما أعلنته دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، وهي كالتالي:

ذكرى وفاة الشيخ مصطفى عبدالرازق

- تولىالشيخ مصطفى عبدالزراق، منصب وزير الأوقاف لمدة 8 سنوات.

- تولى الشيخ مصطفى عبدالزراق مشيخة الأزهر في ديسمبر 1945م / محرم 1365 هـ.

- ولد الشيخ مصطفى عبدالرازق في أسرة وطنية ثرية في قرية أبو جرج بمحافظة المنيا، وكان والده حسن عبد الرازق من مؤسسي «حزب الأمة» وصحيفة «الجريدة».

- حفظ الشيخ مصطفى عبدالرزاق القرآن الكريم، ثم التحق بالأزهر، والتقى بالشيخ الإمام محمد عبده، وحصل على شهادة العالمية سنة (1326 هـ / 1908م).

اليوم ذكرى وفاة الشيخ مصطفى عبدالرازق

- وفي ذكرى وفاة الشيخ مصطفى عبدالرازق، تتلمذ الشيخ على يد الأستاذ محمد عبده، والشيخ بسيوني عسل والشيخ محمد حسنين البولاقي، والد أحمد حسنين باشا، والشيخ أبو الفضل الجيزاوي.

- في عام 1909 سافر الإمام مصطفي عبدالرازق إلى فرنسا، فدرس تاريخ الفلسفة والأدب الفرنسي، وأعدَّ رسالة الدكتوراه عن الإمام الشافعي.

- في 4 سبتمبر سنة 1920 صدر قرار من مجلس الوزراء بتعيين الشيخ مصطفى عبد الرازق مُفتشًا بالمحاكم الشرعية.

قام الشيخ مصطفى عبد الرزاق بتأليف العديد من الكتب ومنها: كتاب فيلسوف العرب والمعلم الثاني في سيرة الكندي والفارابي وصدر سنة 1364 هـ / 1945م، كتاب «الإمام الشافعي»، وصدر ضمن سلسلة أعلام الإسلام سنة 1364 هـ /= 1945م، الدين والوحي والإسلام، مذكرات مسافر، مذكرات مقيم.