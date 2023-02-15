«التعليم»: عدم النقل قبل مرور 5 سنوات شرط أساسي للتعاقد مع الـ30 ألف معلم

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الشروط الأساسية للتعاقد مع المعلمين الجدد ضمن مسابقة الـ30 ألف معلم، مشيرا إلى أن أبرزها هو كتابة إقرارا بأنه لا يحق له النقل أو الندب قبل مرور 5 سنوات من استلامه العمل، مشددة على أن التقديم على المسابقة تم وفق لبيانات المعلم الثابتة ببطاقة الرقم القومي ومحل إقامته.

بدء إجراءات التعاقد مع المعلمين بمسابقة 30 ألف معلم

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن المديريات التعليمية بدأت إجراءات التعاقد مع المعلمين الجدد بمسابقة الـ30 ألف معلم تمهيدا لاستلامهم العمل بعد اجتياز الدورات التدريبية المطلوبة.

الأوراق المطلوبة للتعاقد مع الـ30 ألف معلم

ووجهت المديريات التعليمية، خطابا مهم بالأوراق المطلوبة للتعاقد مع المقبولين في مسابقة الـ30 ألف معلم وهي كالتالي:-

- عدد 4 بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر مدون عليها رقم التليفون الأصل للاطلاع وتكون سارية.

- صحيفة الحالة الجنائية.

- عدد 1 صورة شخصية حديثة .

- إقرار موقع من المرشح للتعاقد معه أمام المسؤول الأول عن الموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومصدقا منه بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي نهائي خلال الأربع سنوات السابقة.

- قرار المجلس الطبي المختص بثبوت اللياقة الصحية لشغل الوظيفة المرشح لها.

- استمارة الكشف الطبي .

- تحليل المخدرات لجميع المرشحين.

- شهادة الميلاد المميكنة.

- صحيفة الحالة الجنائية.

- أصل المؤهل الدراسي الحاصل عليه + 2 صورة ضوئية منه.

- أصل الدبلوم التربوي و2 صورة ضوئية منه.

- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها بالنسبة للذكور.

- شهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها بالنسبة للإناث.

- إقرار الحالة الاجتماعية.

- إقرار الذمة المالية مدون فيه عنوان السكن الفعلي بالتفصيل ورقم التليفون.

- إقرار بصحة المؤهل المقدم.

- عدد 2 ملف ورق أبيض دوبلكس .

- 19 حافظة بلاستيك كبيرة.