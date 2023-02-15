قبل جورج وسوف.. كيف تعامل الفنانون مع فقد أبنائهم؟

يعيش الفنان جورج وسوف، حالة من الألم بعد رحيل نجله وديع، وترجم تلك الحالة إلى أغنية يعبر من خلالها عن علاقته بـ«وديع» بعد مرور 40 يوما على وفاته، بعنوان «نص عمري» وهي من كلمات خالد تاج الدين، وألحان محمد يحيى، ووصلت مشاهدات الأغنية لـ223 ألف مشاهدة بعد ساعات من طرحها عبر القناة الرسمية على «يوتيوب».

جورج وسوف ينعي نجله «وديع» بـ«نص عمري»

وجاءت أغنية «نص عمري» لـ جورج وسوف، نعيه منه لابنه الراحل الذي حزن على فراقه وبكى خلال جنازته، ما أدى لتعاطف المئات من محبيه معه، وعبروا عن مشاعر الحزن في كلمات الرثاء.

فنانون فقدوا أبنائهم قبل جورج وسوف

لم يكن جورج وسوف هو الفنان الوحيد الذي عبر عن مشاعره تجاه نجله الراحل في أغنية، حيث طرح الفنان هاني شاكر أكثر من أغنية أهداها إلى ابنته الراحلة دينا التي توفت بعد صراع مع مرض السرطان، بعنوان «برواز صورتك»، وتضمن مجموعة من صورها برفقته.

كما أطلقت الفنانة ليلى غفران التي فقدت ابنتها الشابة وهي في الـ23 من عمرها أغنية بعنوان «الجرح من نصيبي»، وكشفت في تصريحات تلفزيونية سابقة أنها أخرجت وجعها في هذه الأغنية.

وعانت الفنانة شريفة فاضل، من فقد نجلها الذي استشهد خلال عمله منذ سنوات، حيث طلبت من الشاعرة نبيلة قنديل كتابة أغنية «أم البطل» التي قامت بغنائها بعد ذلك وأصبحت من أشهر الأغاني.