جورج وسوف ينعى ضحايا زلزال سوريا وتركيا: الكارثة كبيرة والوجع أكبر

حرص الفنان جورج وسوف، على تقديم واجب العزاء في ضحايا الزلزال الذي شهدته سوريا وتركيا، فجر اليوم الاثنين، بجانب تقديم الدعم والمساندة للمُصابين.

وسوف: الله يصبّر القلوب المحروقة ويشفي الجرحى

وكتب جورج وسوف، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «الله يصبّر القلوب المحروقة ويشفي الجرحى، الكارثة كبيرة والوجع أكبر.. سوريا.. تركيا».

جورج وسوف ينفي اعتزاله الغناء

وكان جورج وسوف نفى ما تردد مؤخرًا حول اعتزاله الغناء، على خلفية رحيل ابنه وديع، مؤكدًا أنه يستعد لتسجيل أغنية جديدة عن الفقيد، ومن المُقرر طرحها في شهر فبراير الجاري، حيث كتب عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»: «بما إن الأغنية تبقى عند أبو وديع أصدق تعبير عن وجعه، سيكون له قبل كل شيء موعد مع أغنية لابنه الراحل وديع، على ان يعاود العمل وفق التزاماته مع نهاية فبراير».