جورج وسوف يعود للغناء نهاية الشهر المقبل بأغنية لنجله وديع

حصل سلطان الطرب جورج وسوف على إجازة شهرين بعيدا عن الأعمال الفنية، سواء أغانٍ أو حفلات، حدادا على نجله «وديع» والذي رحل عن عالمنا نتيجة مضاعفات عملية تكميم.

جورج وسوف يُهدي أغنية لنجله الراحل

ويعمل حاليا الفنان جورج وسوف على التجهيز لأغنية جديدة يعود بها نهاية فبراير المقبل بعد فترة الإجازة التي حصل عليها والتي بدأ العمل عليها بالفعل منذ أيام وهي مهداة لروح نجله الراحل «وديع»، وذلك حسبما ذكر في البيان الصحفي الذي نشره منذ أيام عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

اعتذار جورج وسوف عن حفلاته

ويعيش جورج وسوف حالة نفسية سيئة جدا بعد وفاة نجله وديع؛ إذ أعلن في بيان صحفي عن اعتذاره لمدة شهرين عن أي حفلات غنائية، بسبب الحالة النفسية السيئة التي يعاني منها، مشيرا إلى أنه يعمل حاليا على تحضير أغنية يهديها لروح ابنه الراحل، وستكون هذه الأغنية أول عمل فني يعود به للساحة الفنية بعد فترة الإجازة التي حصل عليها بسبب حزنه على وفاة ابنه والذي كان أقرب ابن له.