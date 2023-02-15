نائب: إعلان الرئيس زراعة 500 ألف فدان فول صويا سيقلل من حجم الاستيراد

قال النائب أحمد البنا، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن إعلان الرئيس السيسي عن وجود خطة لزراعة 500 ألف فدان فول صويا العام المقبل، لزيادة حجم إنتاج الزيت من فول الصويا، يؤكد أن الدولة المصرية قادرة على مواجهة التحديات وتوفير احتياجاتها من المحاصيل الاستراتيجية، وتقليل حجم استيرادها من الخارج.

وأضاف «البنا» في تصريحات له اليوم، أن الدولة المصرية تمتلك الموارد اللازمة للتوسع في تلك الزراعات الاستراتيجية، مثل القمح والذرة الصفراء وفول الصويا، لافتا إلى أن القطاع الزراعى يعد من القطاعات المهمة التي يمكن من خلاله الاهتمام بها مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.

نائب: التوسع في زراعة القمح يساعد في تأمين الغذاء

وتابع عضو مجلس النواب، أن التوسع في زراعة القمح والذرة الصفراء وفول الصويا يساعد البلاد في تأمين غذاء المواطنين من رغيف الخبز واللحوم والدواجن وزيت الطعام، وبأسعار مناسبة للمواطنين، وكذلك يؤمن احتياجات الدولة لاسيما في فترات الأزمات مثلما حدث في الأزمة الروسية الأوكرانية.

وشدد عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، على أن الدولة قادرة بالفعل على التوسع في تلك المحاصيل، من خلال ما تملكه من موارد طبيعية وطاقات بشرية وعلمية، مشيرا إلى أهمية تعظيم الاستفادة من البحوث والدراسات العلمية التي تساعد في تكثيف الإنتاج بجودة عالية وأقل تكلفة، بالإضافة إلى تشجيع المزارعين والمستثمرين وتحفيزهم علي زراعة تلك المحاصيل.

البنا: خطة الرئيس للتوسع في المحاصيل من السهل تنفيذها

وأكد النائب أحمد البنا، أن خطة الرئيس السيسي للتوسع في المحاصيل الاستراتيجية سهل تنفيذها من خلال نظام الزراعات التعاقدية، واستخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والهندسة الوراثية في الذرة الصفراء، وتعظيم دور الأبحاث العلمية في استنباط أصناف محدودة الاستهلاك للمياه، ولا تتأثر بالملوحة وتكون ذو جودة وإنتاجية عالية.

ودعا «البنا» الحكومة لاستغلال تلك الموارد لتشجيع الاستثمار الزراعي، الذي يساعد بدوره في تنمية باقي القطاعات الصناعية والتجارية والتصدير أيضا.