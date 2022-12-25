«زراعة النواب» تتفقد مزارع النخيل بالوادي الجديد.. ورئيس اللجنة: فرص استثمار ناجحة

تفقد وفد لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، عددا من مزارع النخيل بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، وذلك خلال الزيارة الميدانية التي تقوم بها اللجنة للمحافظة بحضور نواب المحافظة، وفي مقدمتهم النائب حمدي سليمان والنائب أحمد العقاطي.

زراعة النخيل وطرق الري

واستعرض أصحاب المزارع تجاربهم في زراعة النخيل وطرق الري، وأنواع النخيل بالمنطقة، والمشكلات التي يتعرضون لها، خلال الزراعة.

كما تفقد وفد مجلس النواب فرع الورش الفنية لصيانة آلات الري بمركز الداخلة، بحضور المهندس أسامة الظاهر، رئيس قطاع المياة الجوفية بوزارة الري، للوقوف على المشكلات التي تواجه الورش في عملها، وفي مقدمتها نقص العمالة الفنية اللازمة ونقص المخصصات المالية.

وثّمن رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب مشروعات التوسع في مزارع النخيل، ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 2.5 مليون نخلة للتوسع في إنتاج التمور بمحافظة الوادي الجديد.

فرص استثمارية في قطاع الزراعة

وأكد «الحصري»؛ أن الفرص الاستثمارية في قطاع الزراعة بالمحافظة ناجحة، داعيا لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة، مع توفير مقومات النجاح لتحقيق أقصى عائد اقتصادي وخدمي لأهالي المحافظة.

وأعلن «الحصري»، لأصحاب المزارع مواصلة دعم لجنة الزراعة لهم، ومتابعة تذليل أي عقبات أمامهم بالتنسيق مع الحكومة.

ومن جانبه، ثّمن النائب حمدي سليمان نائب الداخلة، زيارة اللجنة إلى الوادي الجديد لتفقد أوضاع المزارعين وبحث مطالبهم على أرض الواقع.

وأشار إلى ثقته في قدرة لجنة الزراعة والبرلمان في حل تلك المشكلات، بالتنسيق مع الحكومة، بهدف زيادة الإنتاج سواء من التمور أو الزيتون بالوادي الجديد.

وقال النائب أحمد البنا عضو لجنة الزراعة، أن فرص الاستثمار الزراعي بالمحافظة عالية، داعيا القطاع الخاص للتوجه إلى الوادي الجديد للمشاركة في تلك الفرص، لاسيما في ظل وجود اللواء محمد الزملوط محافظا للوادي الجديد، والذي يتميز باتخاذ قرارات وخطوات سريعة تساعد في تذليل أي عقبات أمام المستثمرين.

أعضاء الوفد البرلماني

ويضم الوفد البرلمانى الذي يزور الوادي الجديد، النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري، والنائب صقر عبد الفتاح صقر، وكيل اللجنة، والنائب حسن أبو قديرة وكيل اللجنة، والنائب مجدي ملك، والنائب عادل صلاح عامر، والنائب عامر الشوربجي، والنائب أسامة فتحي، والنائب عادل عبدالوهاب حماد، والنائب أحمد إبراهيم البنا، والنائب إبراهيم محمد عبد الله الديب، ومن أمانة اللجنة أحمد العقاد، ويحيى جلال، وعادل حسن.