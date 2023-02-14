وكيل «خطة النواب»: مقترح بإعفاء الأجهزة المنزلية للمصريين في الخارج من الجمارك

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك لجنة مشكلة بناء على مقترح تعديل القانون رقم 161 لسنة 2022، وحصلنا على موافقة من حيث المبدأ على مقترح القانون ومده شهرين مع تأجيل الموافقة النهائية لحين وصول دراسات من الحكومة حول المقترحات الأخرى المقدمة بشأن السيارات المنتجة في أوروبا.

المواطنون المقيمون في باقي الدول

وأوضح «عمر» في مداخلة هاتفية لبرنامج صالة التحرير مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على فضائية صدى البلد، أن السيارات المنتجة أوروبيا لها إعفاء جمركي طبقا لشهادة «اليورو وان» وبناء عليه تقرر إعفاء المواطنين المقيمين في باقي الدول غير المعفية بشهادة «اليورو وان» بنسبة 50% على الوديعة التي سيتم تحويلها للبنك، وجميعها مقترحات تحت الدراسة من الحكومة على أن ترد على البرلمان خلال الأسبوع المقبل.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن اللجنة قدمت أيضا مقترحاتها بشأن الإعفاءات للأجهزة المنزلية والمتعلقات الشخصية التي يصطحبها المصريون معهم خلال عودتهم من الخارج من خلال وديعة من 3 إلى 10 آلاف دولار، ويحصل على إعفاء جمركي بقيمتها وتبقى لمدة سنة واحدة.