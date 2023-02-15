البورصة الأمريكية تسجل أكبر خسارة لها منذ 2023.. و«المركزي المصري» يكشف السبب

سجلت الأسهم الأمريكية أكبر خسارة أسبوعية لها منذ بداية 2023، على خلفية ارتفاع عوائد سندات الخزانة، وإعلان كبرى الشركات إرشادات سلبية لأرباحها الفصلية المستقبلية، خلال الفترة من 3 إلى 11 فبراير الحالي.

المركزي المصري: خسائر بورصة نيويورك بسبب تصريحات الاحتياطي الفيدرالي السلبية

ووفقا للنشرة الأسبوعية للبنك المركزي المصري عن أداء الأسواق العالمية، فإنّ خسائر بورصة نيويورك، جاءت بضغوط أحدث التصريحات الصادرة عن المسؤولين ببنك الاحتياطي الفيدرالي المخيبة للآمال، بشأن إبطاء الاحتياطي الفيدرالي لوتيرة رفع أسعار الفائدة، ما أدى إلى تحول السوق نحو تسعير رفع أكبر حجمًا لسعر الفائدة.

مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 يتراجع 1.11%

وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 بنسبة 1.11%، بقيادة القطاعات الدورية بما في ذلك قطاع خدمات الاتصالات (-6.59%) وقطاع السلع الاستهلاكية الكمالية (-2.22%).

وعلى النقيض، كان قطاع الطاقة (+5.03%) هو الرابح الوحيد، وإضافة إلى ذلك، تأثرت قطاعات التكنولوجيا الأكثر حساسية لتغير أسعار الفائدة بشكل كبير على خلفية هبوط مؤشر ناسداك المركب Nasdaq Composite بنسبة 2.41%، مسجلًا أول خسارة أسبوعية له في 6 أسابيع.

وجاء سهم شركة ألفابت Alphabet (جوجل Google) (-9.74%) الأسوأ أداءً ضمن الشركات المدرجة بالمؤشر،نتيجة لما ورد عن روبوتات الدردشة الجديدة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي للشركة بتقديمها إجابات غير صحيحة.

وواصلت أسهم شركة تسلا في تعويض بعض خسائرها السابقة، حيث ارتفعت بنسبة 3.64% للأسبوع الخامس على التوالي على أمل تحسن الطلب على السيارات الكهربائية، وجاءت خسائر مؤشر داو جونز الصناعي Dow Jones هامشية بنسبة 0.17%، ليسجل ثالث خسارة أسبوعية له في عام 2023.

كما ارتفعت تقلبات الأسواق طبقًا لقراءات مؤشر VIX لقياس تقلبات الأسواق بمقدار 2.2 نقطة ليستقر عند 20.53 نقطة، أي أعلى من متوسطه البالغ 19.91 منذ بداية العام وحتى تاريخه.

البورصات الأوروبية

وفي أوروبا، تراجعت المؤشرات الأوروبية الرئيسية أيضًا على خلفية تسعير المستثمرين لاتجاه كلا من بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي نحو تشديد السياسة النقدية.

كما انخفض مؤشر STOXX 600 بنسبة 0.63%، حيث كان قطاعي السفر والترفيه (-5.57%) والتجزئة (-4.82%) الأسوأ أداءً، في حين جاء قطاع الطاقة (+7.90) كأفضل القطاعات أداءً.

وخسرت المؤشرات الإقليمية الأخرى في المنطقة بما في ذلك مؤشر DAX الألماني (-1.09%) ومؤشر CAC الفرنسي (-1.44%) وكذلك مؤشر FTSE 250 البريطاني (-2.74%).

الأسواق الناشئة

واتبعت أسهم الأسواق الناشئة خطى نظيراتها في الولايات المتحدة، حيث أنهى مؤشر مورجان ستانلي لأسهم الأسواق الناشئة EM MSCI تداولات الأسبوع على انخفاض بنسبة 2.41%، لكنه ظل فوق مستوى 1000 دولار للأسبوع الخامس على التوالي.

وسجل المؤشر خسائر حادة على مدار الأسبوع، حيث ركز المتداولون على احتمالات تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية إلى جانب تصاعد التوترات في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين. وبالانتقال إلى الصين، انخفضت معظم مؤشرات الأسهم الصينية الرئيسية خلال هذا الأسبوع بما في ذلك مؤشر شنغهاي المركب ومؤشر هانج سنج Hang Seng بنسبة 0.08% و2.17% بالترتيب، حيث أظهر تقرير بلومبرج أنّ توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني، ما يجعل خطة نمو رئيس البلاد، شي جين بينج الاقتصادية غالبا بعيدة المنال.