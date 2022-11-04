9 أحداث عالمية في 24 ساعة.. بينها تحطم طائرة فرنسية وتراجع سوق الأسهم الأمريكية

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، 9 أحداث تنوعت ما بين سياسية أمنية واقتصادية كان من أبرزها، تحطم طائرة مقاتلة فرنسية، من طراز «ميراج» شرقي البلاد ونجاة قائدها، فيما مؤشر «ستاندرد أند بورز 500»، بـ 39.80 نقطة عند إغلاق جلسات التداول في «بورصة نيويورك».

وتحطمت طائرة مقاتلة فرنسية، من طراز «ميراج»،أمس الخميس، على بعد 5 كيلومترات شمال قاعدة «لوكسويل لي بان» الجوية شرقي البلاد، فيما تمكن الطيار من إنقاذ نفسه باستخدام المقعد القاذف.

وفي سوريا، قالت «موسكو»، إلى تسجيل 4 حالات قصف من مسلحي «جبهة النصرة» الإرهابية، في «منطقة إدلب لوقف التصعيد» الواقعة شمال غربي البلاد، وأشار «المركز الروسي للمصالحة»، إلى تسجيل عمليتي قصف في «حماة»، وعملية واحدة في «إدلب»، وأخرى في «اللاذقية».

إصابة 3 جنود سوريين

وأوضح نائب رئيس المركز، أوليج إيجوروف، أن جنديا سوريا، أصيب في «حماة» جراء هجوم بقذائف الهاون نفذه إرهابيون على مواقع للقوات السورية، فيما أصيب 3 جنود آخريين نتيجة هجوم الإرهابيين بالطائرات المسيرة على مواقع قوات دمشق في اللاذقية.

وفي باكستان، اتهم رئيس وزراء البلاد السابق عمران خان «70 عاما»، كلا من خلفه شهباز شريف ووزير الداخلية رنا صنع الله ومسؤول استخباراتي يدعى اللواء فيصل بمحاولة اغتياله،مطالبا بإقالة المسؤولين الـ3 من مناصبهم، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وبدأ أنصار خان، في مظاهرات احتجاجية بعد إطلاق النار عليه. وكان رئيس الوزراء السابق، أصيب برصاصة في قدمه خلال تجمع سياسي، حين فتح مسلح النار على موكبه مما أدى إلى إصابته بجروح طفيفة في قدمه، كما اصيب بعض أنصاره.

مقتل أحد مهاجمي موكب رئيس الوزراء الباكستاني السابق

من جانبه، قال مساعد خان، إنه تم قتل أحد مهاجمي الموكب، وإلقاء القبض على آخر، فيما أشارت وسائل إعلام باكستانية إلى أن منفذ الهجوم على رئيس الحكومة السابق أقر بأنه أراد قتله، وقال إنه تصرف بشكل مستقل.

من جانبها، أدانت كل من قطر والبحرين، الهجوم، على رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وفي المغرب، أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات، أن عاهل البلاد، الملك محمد السادس سيترأس، اليوم الجمعة، حفل ديني بمناسبة الذكرى الـ24 لوفاة الملك الحسن الثاني، في ضريح محمد الخامس بمدينة الرباط بعد صلاة المغرب.

وفي تونس، وجه رئيس البلاد، قيس سعيد، أمس الخميس، الداخلية بالتصدي للمحاولين لاستغلال مواقعهم لضرب الانتخابات، وقالت الرئاسة التونسية، في بيان، إن سعيد ركز خلال لقاء بوزير الداخلية توفيق شرف الدين، على دور الأمن الهام والمحوري وضرورة احترام القانون.

الرئيس التونسي: بلادنا لن تتخلى عن دورها الاجتماعي

كما أكد سعيد، على ضرورة التصدي لكل أنواع الجريمة، بينهاالمتعلقة بجمع التزكيات لانتخابات 17 ديسمبر المقبل والرشاوي، وشدد الرئيس التونسي، على ضرورة إيجاد حلول سريعة للقضايا الاجتماعية والاقتصادية مع إعطاء الفئات الضعيفة الأولوية.

واعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، في لقاء منفصل مع رئيسة الوزراء، نجلاء بودن، أن بلاده لن تتخلى عن دورها الاجتماعي.

وفي وقت سابق، قالت «هيئة الانتخابات التونسية»، إنها قبلت ملفات 1058 مرشحا للمنافسة في الانتخابات البرلمانية المرتقبة نهاية العام الجاري 2022 بينهم 122 إمرأة، رافضة 363 ملف لانعدام الشروط المطلوبة، بشكل مبدئي قبل مرحلة الطعن.

بدورها، قالت «المفوضية الأوروبية»، إن إنقاذ المهاجرين في البحر واجب أخلاقي، مشيرة إلى أن سلطات الدول هي الجهة التي تتحمل تلك المسؤوليات.

وأشارت المتحدثة باسم المفوضية للشؤون الداخلية، أنيتا هيبر، في مؤتمر صحفي، إن مسار البحر الأبيض المتوسط لا يزال الأكثر استخداما من شبكات الإجرام التي تعرض الناس للخطر.

اقتصاديا، تراجعت مؤشرات «سوق الأسهم» الأمريكية، أمس الخميس، بعد إغلاق جلسة التداول في «بورصة نيويورك».

تراجع مؤشر «داو جونز الصناعي» بـ0.46%

وانخفض «ستاندرد أند بورز 500»، بـ 39.80 نقطة «1.06%»، ليسجل 3719.89 نقطة، كما تراجع مؤشر «داو جونز الصناعي»، 146.51 نقطة «0.46%»، ليحقق عند إغلاق جلسات التداول، 32001.25 نقطة،

كما شهد مؤشر «ناسداك المجمع»، تراجعا عند 181.86 نقطة «1.73%»، ليحقق 10342.94 نقطة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

تمويل إفريقي بـ80 مليون دولار لتونس

وفي «لندن»، أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس«فوتس 100»، على ارتفاع بنسبة 0.62 %، ليسجل مكاسب تعادل 7188.63 نقطة، محققا 44.49 نقطة، فيما سجل الجنيه الإسترليني تراجعاً مقابل الدولار الأمريكي بـ 1.91% ليتداول عند 1.1164 دولار، كما سجل الأسترليني، انخفاضا أمام العملة الاوروبية الموحدة «اليورو» بنسبة 1.25%، ليحقق 1.1449 يورو.

إفريقيا، قدم «البنك الأفريقي للتنمية»، لتونس تمويلاً بقيمة 80 مليون دولار لبرنامج الدعم الطارئ للأمن الغذائي، ويهدف التمويل إلى تحسين الاكتفاء والأمن الغذائي من خلال تأمين التزود بالقمح اللين والشعير والأسمدة.