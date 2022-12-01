«المركزي»: الأسهم الأمريكية حققت مكاسب أسبوعية بسبب توقعات «الفيدرالي»

قال البنك المركزي المصري، إن الأسهم الأمريكية الرئيسية حققت مكاسب، مستفيدة من تصاعد التكهنات بأن يهدئ بنك الاحتياطي الفيدرالي من مساره التشددي للسياسة النقدية مقابل التوقعات السابقة بزيادة حادة في أسعار الفائدة.

تعويض خسائر الإثنين الماضي

وأضاف البنك المركزي المصري في تقريره الأسبوعي للتعليق على الأسواق: «تمكنت المؤشرات الرئيسية من تعويض خسائر يوم الإثنين الماضي، والتي كانت تسببت فيها التصريحات السابقة للمتحدثين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي المائلة نحو تشديد السياسة النقدية وإعادة فرض القيود الاحترازية لسياسة صفر كوفيد في الصين.»

وهدأت أوضاع الأسواق على خلفية تحقيق شركة «بست باي Best Buy»، لأرباح فصلية قوية، مما يدل على أن الاستهلاك لا يزال قوياً على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة، بحسب تقرير البنك.

وتابع: «علاوة على ذلك، أشار تقرير صادر عن أدوبي أناليتكس Adobe Analytics خلال عطلة نهاية الأسبوع، أن المتسوقين الأمريكيين أنفقوا مبلغًا قياسيًا يصل إلى 9.12 مليار دولار في الشراء عبر الإنترنت خلال فترة تخفيضات الجمعة السوداء، الأمر الذي لم يؤثر على السوق ولكنه أثبت المستوى المرتفع للطلب».

مؤشر ستاندرد آند بورز يتجاوز المستوى الرئيسي

وقفز مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 بنسبة 1.53%، متجاوزًا المستوى الرئيسي البالغ 4000 نقطة خلال الأسبوع للمرة الأولى منذ 12 سبتمبر، وأنهت جميع القطاعات الأسبوع على ارتفاع بقيادة قطاعي المرافق «+ 3.04%»، والمواد الأساسية «+ 2.92%».

وصعد مؤشر ناسداك المركب Nasdaq Composite بنسبة 0.73% وكذلك مؤشر داو جونز الصناعي Dow Jones بنسبة 1.78%، بينما تراجعت تقلبات الأسواق خلال الأسبوع، حيث انخفض مؤشر VIX لقياس تقلبات الأسواق بمقدار 2.62 نقطة ليستقر عند 20.5 نقطة، أي أقل بكثير من متوسطه البالغ 26.04 نقطة منذ بداية العام وحتى تاريخه.

وبحسب التقرير، صعدت الأسهم الأوروبية الرئيسية على خلفية تصاعد التكهنات بإبطاء الاحتياطي الفيدرالي لوتيرة زيادة أسعار الفائدة مع وصول بيانات ثقة المستهلك الصادرة في الاتحاد الأوروبي إلى أعلى مستوى لها في خمسة أشهر. سجل مؤشر STOXX 600 مكاسب للأسبوع السادس على التوالي بنسبة 1.71%، ليستقر عند أعلى مستوى له منذ أغسطس.

وتفوقت القطاعات الدورية على القطاعات الأقل عرضه للتقلبات مع ارتفاع قطاع الطاقة بنسبة 3.12% على الرغم من انخفاض أسعار النفط، وارتفعت المؤشرات الإقليمية الأخرى، ومنها مؤشر DAX الألماني «+0.76%»، ومؤشر CAC 40 الفرنسي «+1.02%»، مسجلين ارتفاعا للأسبوع الثامن على التوالي، وفي المملكة المتحدة، صعد مؤشر FTSE 250 البريطاني بنسبة 1.36%.

وفي الصين، تراجعت غالبية مؤشرات الأسهم الرئيسية، لا سيما في هونج كونج، حيث أنهى مؤشر هانج سنج للتكنولوجيا Hang Seng Tech ومؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة بالصين MSCI China الأسبوع على انخفاض بنسبة 6.48% و3.16% على التوالي، نتيجة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، وفق البنك المركزي المصري.