4 أحداث خلال الـ24 ساعة: تباين سوق الأسهم الأمريكية.. وبريطانيا تستعد للإضرابات

شهدت الساحة الاقتصادية حول العالم 4 أحداث خلال الساعات الـ24 الماضية، كان من أبرزها، إغلاق تعاملات سوق الأسهم الأمريكية على تباين، فيما تستعد المملكة المتحدة، لمزيد من الاضطرابات على خلفية التضخم وارتفاع الأسعار.

ارتفاع مؤشر«داو جونز» بنحو 0.1 ‏‎%

وشهدت مؤشرات الأسهم الامريكية، تباين بالأداء في ختام تعاملات «بورصة نيويوك»، فيما ارتفع مؤشر«داو جونز» بنحو 0.1 ‏‎% أو نحو 35 نقطة إلى ‏‏34429.88 نقطة، محققا مكاسب أسبوعية بنحو 0.2%، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».

وتراجع «ستاندرد أند بورز 500» بنسبة 0.1‎‏ % إلى 4071.70 نقطة، محققا مكاسب أسبوعية بـ1.1%، كما هبط مؤشر «ناسداك المجمع» بنحو 0.2% ليحقق 11461.50 نقطة، مسجلا 2.1% مكاسب خلال الأسبوع.

وفي وقت سابق، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، إن فرض حد أقصى لسعر النفط الروسي سيضمن تدفق وقود رخيص من روسيا إلى الأسواق العالمية ويمنع اضطرابات الإمدادات، مضيفة أن السقف مصمم للمساعدة في حماية المستهلكين، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

اتفاق بشأن وضع حد أقصى لسعر برميل النفط الروسي

وأمس الجمعة، توصل أعضاء «الاتحاد الأوروبي»، إلى اتفاق بشأن وضع حد أقصى لسعر برميل النفط الروسي قدره 60 دولاراً، فيما أعلن السفير البولندي لدى الاتحاد، أندريه سادوس للصحفيين، إن «وارسو» نؤيد القرار رسميا، وفقا لما ذكرته شبكة «يورو نيوز» الإخبارية الأوروبية.

وأشارت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، إلى أن سقف سعر النفط الروسي، مفيد بشكل خاص للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، وأن السعر الجديد للنفط الروسي جرى تحديده عند مستوى وافقت عليه «موسكو» سابقا.

مجموعة الـ7 نحتفظ بإمكانية تعديل الاتفاق عند الضرورة

كما أعلنت مجموعة السبع التي تضم في عضويتها كل من «ألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، كندا-فرنسا، وأستراليا، التوصل إلى اتفاق على تحديد سقف سعر شراء النفط الروسي المنقول بحرا بـ60 دولارا للبرميل وفقا للقرار الجماعي لدول «الاتحاد الأوروبي»، فيما ستدخل السياسة حيز التنفيذ في 5 ديسمبر الجاري.

وأشارت المجموعة في بيان، إلى متابعة فعالية تحديد سقف سعر النفط الروسي واحتفاظها وأستراليا بإمكانية تعديله عند الضرورة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، أعلنت في وقت سابق، أنه سيكون بوسع «موسكو» الاستفادة من الخدمات التي تقدمها دول مجموعة الـ7، إن التزمت بسقف أسعار نفطها الذي حددته المجموعة، مضيفة في بيان، أن من مصلحة روسيا الحفاظ على حجم مبيعات عند المستويات القائمة.

اتخاذ العائلات البريطانية خيارات صعبة مع ارتفاع الفواتير

وفي بريطانيا، وبسبب التضخم وارتفاع الأسعار وانخفاض القوة الشرائية بعد العقوبات المفروضة ضد روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية، يأكل البريطانيين بقايا طعام الحيوانات الأليفة ويسخنون الطعام على الشموع.

وقالت وسائل إعلام بريطانية، إن العائلات البريطانية مع ارتفاع الفواتير، اضطرت إلى اتخاذ خيارات صعبة بين التدفئة والطعام، وأشارت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية إلى أن البعض، أجبر على اتخاذ إجراءات قصوى.

بدورها، تستعد البلاد لمزيد من الإضرابات بعدما أعلنت نقابات العاملين في القطاعين العام والخاص في المملكة المتحدة عن تحرك جديد احتجاجا على غلاء المعيشة، وتدني الأجور.

موظفو قطاع العناية بالطرقات السريعة ينضمون إلى قائمة المضربين

وسينضم الموظفون في قطاع العناية بالطرقات السريعة ومئات العاملين ضمن الطواقم الأرضية في «مطار هيثرو» إلى قائمة العمال المضربين.

وسينفذ العاملون المعنيين بالطرقات السريعة سلسلة إضرابات من 16 ديسمبر الجاري حتى 7 يناير المقبل، وفقا لـ«اتحاد الخدمات العامة والتجارية».