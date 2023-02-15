أماكن ماكينات ATM لصرف «الفكة» الموجودة في الفيزا.. «لو محتاج فلوس»

في كثير من الأحيان يتعرض مستخدمو البطاقات البنكية إلى عدد من المواقف تجعلهم في حاجه البحث عن ماكينات الصراف الآلي التي تستخدم لصرف الفكة الموجودة في البطاقة، ما جعل البنك الأهلي المصري يوفر ماكينات ATM تقوم بصرف الفكة الموجودة في البطاقة في كافة أنحاء الجمهورية، للتسهيل على مستخدمي تلك البطاقات للحصول على المبالغ الفكة الموجودة بالبطاقة.

أماكن ماكينات ATM لصرف الفكة بالقاهرة والجيزة

وتستعرض «الوطن»، أماكن ماكينات ATM لصرف الفكة بالقاهرة والجيزة، «علشان لو محتاج فلوس»، وهي كالتالي:

- الفرع الرئيسي 54: توجد الماكينة في 24 شارع شريف - وسط البلد بالقاهرة.

- المقطم: توجد الماكينة الصراف الآلي في 106 شارع 9 في المقطم - القاهرة.

- عين شمس: توجد الماكينة في 101 شارع عين شمس - زهراء عين شمس في القاهرة.

- الشروق: توجد الماكينة في مجاورة ج - الحي الثاني - مدينة الشروق بالقاهرة.

- المعادي : توجد ماكينةATM في ميدان فونتانا - سور المركز الأولمبي بالمعادي في القاهرة.

- العبور: توجد الماكينة في مدخل مدينة العبور أمام كارفور في القاهرة.

- العمرانية : وفر البنك الماكينة في 40 شارع خاتم المرسلين، مشروع عمارات بنك مصر بالعمرانية في الجيزة.

- البرج الشمالي: توجد الماكينة في 187 بكورنيش النيل في بولاق بالقاهرة.

- الموسكي: توجد الماكينة في 4 شارع جوهر القائد في الموسكي بالقاهرة.

- الحمزاوي: وتتواجد الماكينة في 60 شارع جوهر القائد في الأزهر بالقاهرة.

- العباسية: توجد الماكينة في 5 ميدان الإسبتالية الفرنساوي بالعباسية في القاهرة.

- الزمالك: توجد الماكينة في 27 شارع المنصور محمد في الزمالك بالقاهرة.

- مدينة نصر : يوفر البنك الماكينة في طريق النصر بجوار طيبة مول في مدينة نصر بالقاهرة.

- تريومف: تتواجد في ميدان تريومف في مصر الجديدة بالقاهرة.

- العروبة: شارع الأهرام بروكسي في القاهرة.

- القاهرة الجديدة: شارع 90 التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة في القاهرة.

- التجمع الخامس: شارع التسعين في التجمع الخامس بالقاهرة.

- حلوان : 27 أ شارع خسرو في حلوان بالقاهرة.

- سوريا 2: 20 شارع سوريا في المهندسين بالجيزة.

- الهرم : تقاطع شارع محمد الرقيب بالجيزة.

- النيل: 3 شارع شمر من شارع مراد في الجيزة.

- 6 أكتوبر: برج رقم 3، أبراج برعي بلازا/ خلف مسجد الحصري في أكتوبر.