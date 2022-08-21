3 أخطاء تتسبب في سحب ماكينة الصراف الآلي لكارت الائتمان

حذر الخبير المصرفي بلال شعيب، من بعض الأخطاء التي يرتكبها عملاء البنوك أثناء سحب أموالهم من ماكينات الصرف الآلي، مؤكدا على أن تلك الأخطاء تتسبب في سحب ماكينة الصراف الآلي كارت الائتمان الخاص بالعميل

وطالب شعيب العملاء بالحرص على سحب أموالهم من البنوك التابعين إليها، والائتمان الخاص به، وفي حالة الضرورة لا يوجد مانع من استخدام ماكينات صراف آلي تابعة لبنوك أخرى، مشيرا إلى أنه فى حالة سحب الماكينة لكرت الائتمان يسهل إعادتها فى اليوم التالي للعملية إذا كانت تابعة للبنك الخاص بالعميل، أما في حالة سحبها من ماكينة تابعة لبنك آخر فيجب على العميل إبلاغ البنك بفقدان الكارت واستبداله.

كتابة الرقم السري بشكل صحيح

وأشار شعيب إلى ضرورة اختيار اللغة التي يتحدث بها العميل لإنهاء العملية، حتى لا يحدث أي سوء تفاهم ناتج عن عدم فهم اللغة، الأمر الذي يؤدي إلى عدم سحب المبلغ المطلوب أو سحب الماكينة لكارت الفيزا، مشيرا إلى كتابة الرقم السري بشكل صحيح، موضحا أنه في حالة إدخال رقم سري خاطئ لثلاث مرات تقوم ماكينة الـ ATM بسحب الكارت خوفا من أن يكون قد تعرض للسرقة.

وأوضح شعيب أن هناك خطأ جسيما يقع فيه عدد من العملاء، وهو نسيان كارت الائتمان داخل ماكينة الصراف الآلي أو تركه لمدة طويلة دون سحبه، لذلك من الممكن أن تقوم الماكينة بسحب الكارت فورا إذا تم ترك الكارت لمدة تزيد عن 3 دقائق.

أعداد ماكينات الصراف الآلي نمت بنسبة 48%

وكشف عن أن أن هناك نموا في أعداد ماكينات الصراف الآلي بحوالي 48% بعد إطلاق مبادرة البنك المركزي المصري لنشر 6500 ماكينة صراف آلي، ليصل إجمالي عدد ماكينات الصراف الآلي بالقطاع المصرفي إلى 20100 ماكينة بنهاية 2021، مقابل 13600 ماكينة صراف في يونيو 2020.