مُسن يقضي حياته في قراءة القرآن بجوار أحد المقامات بالوادي الجديد: «برتاح فيه»

في لحظات من التجلي، يخلع نعليه متكئًا على عصاه الملفوفة بخيوط من الصوف، ويجلس على مقعد من سعف النخيل ليجلس في حالة من الزهد مع الله مستندًا على مقام الشيخ سعيد أحد أولياء الله الصالحين، والموجود بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، ليقرأ ما تيسر من آيات القرآن الكريم يستحضر فيها حالة من الخشوع.

روحانيات المكان تجذب مُسن لقراءة القرآن

يجد معوض رحيمة، من سكان مدينة الخارجة، راحته وسط في وسط روحانيات هذا المكان يجلس بالساعات يوميًا، يقرأ ما تيسر من آيات القرآن الكريم.

الحاج معوض: أعيش لحظات الخشوع يومياً

وقال، الحاج معوض رحيمه، في العقد الستين من عمره، من أبناء مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد في تصريح خاص لـ«الوطن»: «آتي إلى هنا يوميا لأجلس تحت أشعة الشمس التي تعطيني الدفء إذ أن هذا هو المكان المفضل لدي منذ سنوات طويلة، استيقظ لأداء صلاة الفجر، وأخرج بعدها من الساعة الثامنة صباحًا، حيث إنني اقطن بالقرب من مقام الشيخ سعيد أشهر مقامات أولياء الله الصالحين بمدينة الخارجة وما اعرفه عنه انه كان رجلاً صالح سوداني الجنسية وكان يحبه الناس بشكل كبير وقاموا بإنشاء هذا المقام له».

أعيش بعيداً عن زخم الحياة

وأوضح «رحيمه» أن هذا المكان الذي يرتاح فيه حيث يعم السكون فيه والذي أجد فيه روحانيات لهذا المكان الخاص، بعيدا عن زخم الحياة العصرية الحديثة والتي نعيش فيها الآن.