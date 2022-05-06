عاجل.. «الأوقاف» تعلن عودة الحياة لطبيعتها بالمساجد وفتح المقامات والأضرحة

زفّ الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بشرى سارة للمواطنين بشأن عودة الحياة لطبيعتها في المساجد، إلى ما كانت عليه قبل جائحة فيروس كورونا المستجد، التي ضربت العالم في نهاية عام 2019 في منطقة ووهان في الصين.

الوزير يعلن عودة عمل المساجد إلى طبيعته

وقال «جمعة»، في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «بشرى سارة جدًا جدًا، العودة بنظام فتح المساجد إلى حالتها الطبيعية، وعمارتها على مدار اليوم بالصلاة والذكر والدروس الدينية ومقارئ القرآن الكريم».

وزير الأوقاف: السماح بزيارة المقامات والأضرحة

وأضاف: «بناء على ما عرضه وزير الأوقاف على الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وموافقة رئيس الوزراء على ما تم عرضه، وتوجيهه باتخاذ اللازم لتنفيذه؛ قررت وزارة الأوقاف المصرية العودة بنظام فتح المساجد إلى حالتها الطبيعية، وعمارتها بالدروس والمقارئ القرآنية، والسماح بزيارة المقامات والأضرحة في غير أوقات الصلاة وفتح ساحة مسجد الإمام الحسين على مدار اليوم بدءا من الأحد القادم 7 شوال 1443 هجرية الموافق 8 مايو 2022 ميلادية وفق التعليمات المنظمة التي ستعممها الوزارة في هذا الشأن».