زيارة مفاجئة من وكيل «تعليم بورسعيد» لمدارس الثانوي بالمحافظة (صور)

فاجئت الدكتورة هالة عبدالسلام، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم الأربعاء، مدارس المهندس علي سليمان الثانوية للبنين، والغرفة التجارية الثانوية للبنات، وبورسعيد الرسمية للغات المرحلة الثانوية، بزيارة، لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية خلال الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني.

إخطار أولياء الأمور بالغياب

وأكدت وكيل الوزارة، في بيان صحفي، أن وزارة التربية والتعليم حريصة على ربط الطلاب بمدارسهم وتعزيز مكانة المعلم، مشددة على تطبيق التسجيل الإلكتروني لغياب الطلاب أسبوعيا، وإخطار أولياء الأمور بصفة دورية بموقف غياب أبنائهم.

تفعيل جدول المحاضرات

ووجهت وكيل تعليم بورسعيد بضرورة تفعيل جدول المحاضرات للصف الثالث الثانوي، وفقا للخطة الدراسية، مثنية على إجادة معلمي الفصول لاستخدام السبورات التفاعلية وأساليب التعلم الحديثة، لتوصيل المعلومة بشكل دقيق للطلاب.

جاء ذلك بحضور محمود بدوي، مدير عام التعليم العام، وستوتة عبدالله، مدير إدارة التعليم الثانوي المركزي، والدكتورة سوزان بغدادي، مدير إدارة المدارس الرسمية والمتميزة للغات.

كان اللواء عادل غضبان، محافظ بورسعيد، قد أكد أهمية حضور الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة، وضرورة إخطار أولياء أمورهم بالغياب، مشددا على أن المدرسة هي البيت الثاني في تربية النشء.