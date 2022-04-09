«التعليم» تحذر من غياب الطلاب خلال الأيام المتبقية في شهر رمضان

جددت المدارس تحذيرها للطلاب في مختلف المراحل التعليمية، من الغياب في الأيام المتبقية في شهر رمضان المبارك، مؤكدة أنه يتم حاليًا مراجعة المقررات الدراسية وتدريب الطلاب على كيفية الإجابة على أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الثاني التي تعقد يوم 7 مايو المقبل، بالتنسيق الكامل مع الإدارات والمديريات التعليمية، ووفق تعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

مراجعات علمية للطلاب خلال شهر رمضان

وشددت الإدارات التعليمية في خطابها للمدارس، على ضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الغياب خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان، ومن أجل المراجعات العلمية، مؤكدة أن الغياب يؤثر على الدرجات، ويتم رصده أول بأول وإبلاغ المديرية بعدد الطلاب الغائبين، لافتة إلى أن الفصل الدراسي الثاني يسير بصورة منتظمة دون أي معوقات ووسط إجراءات وقائية مشددة ضد فيروس كورونا المستجد.

حل النماذج الامتحانية الموجودة في الكتب المدرسية

وأوضحت الإدارات التعليمية، أنه يتم حاليًا تدريب الطلاب على كيفية الإجابة على الأسئلة التي تركز على الفهم وليس الحفظ والتلقين، وتوجيههم للاستفادة من المنصات التعليمية الجديدة، التي وفرتها وزارة التربية والتعليم، فضلًا عن حل النماذج الامتحانية الموجودة في الكتب المدرسية على كل وحدة دراسية، مشددة على الطلاب بضرورة الاستفادة من هذه النماذج.

لا توجد أي تعليمات برفع الغياب

وأشارت الإدارات التعليمية، إلى أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني تعقد في مواعيدها في شهر مايو المقبل، طبقًا لتعليمات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، وتستمر الدراسة حتى نهاية شهر أبريل الجاري ولا توجد أي تعليمات برفع الغياب حتى الآن، مشيرة إلى أنه يجري حاليًا الاستعداد للامتحانات وتم وضع الأسئلة، وفق المواصفات الفنية التي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.