التعليم: فتح باب التسجيل الإلكتروني لاستمارة الشهادة الثانوية العامة 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن بدء فتح باب التسجيل الإلكتروني لاستمارة التقدم لامتحانات إتمام مرحلة الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري، وذلك يوم الأحد المقبل وحتى يوم الثلاثاء الموافق 2023/2/28.

فتح باب التسجيل الإلكتروني لاستمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة

وأكدت الوزارة إتاحة فتح باب التسجيل الإلكتروني لاستمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة بعد استلام كل طالب للبريد الإلكتروني الموحد الخاص به من خلال منصة البريد الإلكتروني الموحد، وذلك من خلال رابط موقع البريد الإلكتروني: https://office365.emis.gov.eg/ علمًا بأنه سيتم تسجيل الاستمارة الإلكترونية من خلال الموقع الإلكتروني: https://moe-register.emis.gov.eg/.

جدير بالذكر أنه من المقرر بدء امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022\2023 يوم 10 يونيو القادم والتي من المقرر أن تستمر لمدة شهر كامل.