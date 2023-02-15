«شعبة الدواجن»: إعفاء مزارع التسمين من الضرائب العقارية يساهم في تخفيض الأسعار

توقع سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية أن يساهم قرار مجلس الوزراء بإعفاء مباني ومنشآت مزارع الدواجن من الضرائب العقارية، في تخفيض الأسعار بالسوق المحلي، وهو جزء من عملية موسعة تستهدف تنشيط تربية الداجنة والاهتمام بالصناعة.

«السيد»: الإعفاء الضريبي للمزارع سينشط تربية الدواجن

وأكد السيد، أنَّ قرار مجلس الوزراء بتضمين صناعة وتربية الداجنة بالأنشطة المستفيدة من الإعفاءات الضريبية العقارية، صائب ويساهم في تخفيف الأعباء عن المربين، وتوقيته مناسب.

القرار كان مرتقبًا

وأضاف «السيد» في تصريحاته لـ«الوطن»، أنَّ الإعفاءات على مباني المزارع سيساهم في تخفيض أسعار الدواجن بالسوق المحلي تدريجيا، والقرار تم دراسته منذ فترة قبل تطبيقه أخيراً، وهو جزء أساسي من عملية موسعة لتنشيط الصناعة.

وتابع، أنَّ القرار «سينعكس على المُنتجين وأصحاب المزارع والمربين بالإيجاب بتخفيف الضغوط والأعباء المالية عنهم وهو ما تستهدفه الدولة من قرارها كنوع من الدعم لتنشيط الصناعة الغذائية الهامة».

وكشف رئيس الشعبة، أنَّه تم تسكين عدد كبير من الكتاكيت وتوزيعها على المزارع مؤخراً، متوقعاً أن يعاود النمط اليومي للإنتاج الداجني والتفريخ ليسجل 4 ملايين و500 فرخة يومياً.

إنتاج الدواجن سيرتفع لمعدلاته الطبيعية خلال 30 يوما

كما توقع، أنَّ أسعار الدواجن في مصر ستتراجع بشكل كبير منتصف شهر مارس المقبل بسبب زيادة الإنتاج والوفرة المحلية، قائلاً: «إنتاج المزارع في تزايد، وبحلول منتصف مارس ستظهر نتائجه الإيجابية على السوق، إذ أنَّ دورة تسمين الكتاكيت تستغرق 45 يوما».

تحمل قيمة الضرائب صناعة الدواجن لمدة 3 سنوات

وقرر مجلس الوزراء تضمين نشاط مزارع الإنتاج الداجنى للأنشطة المستفيدة من القرار رقم 61 لسنة 2022 الصادره عنه، لتتحمل وزارة المالية كامل قيمة الضرائب المستحقة على المباني المستخدمة فى نشاط تربية الدواجن، لمدة 3 سنوات.