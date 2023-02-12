أسعار الدواجن واللحوم في منافذ أهلا رمضان.. أقل من السوق بـ 50 جنيها

تشهد أسعار الدواجن واللحوم في منافذ أهلا رمضان في المحافظات، انخفاضا كبيرا في الأسعار مقارنة بالأسعار في الأسواق، وتصل نسبة الانخفاض في المنافذ عن الأسواق من 10 إلى 50 جنيها في أسعار اللحوم والدواجن.

وقالت الدكتورة سهير شرف كبير مفتشي مديرية التموين بالمنوفية، إن أسعار الدواجن واللحوم في منافذ أهلا رمضان بالمحافظة، تشهد انخفاضا كبيرا مقارنة بالأسعار في الأسواق حيث سجل سعر كيلو اللحم البقري الطازج 160 جنيها، وسعر كيلو اللحم الضاني الطازج 180 جنيها، وسعر كيلو اللحم المفروم المجمد 150 جنيها، وسعر لحم مجمد قطع 155 جنيها.

واستكملت كبير مفتشي التموين بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أسعار الدواجن واللحوم في منافذ أهلا رمضان، جاءت كالتالي، سعر لحمة موزة مجمد 1 كيلو 160 جنيها، وبالنسبة للفراخ، جاء سعر أوراك الدجاج 75 جنيها للنصف كيلو، وسجل سعر بانيه نصف كيلو 75 جنيها.

أسعار اللحوم في معارض أهلا رمضان في الشرقية

وجاءت أسعار اللحوم في منفذ أهلا رمضان في محافظة الشرقية كالتالي، سعر كيلو لحم قطع مجمد 155 جنيها، وسعر كيلو لحم مفروم 140 جنيها، بينما سجل سعر كيلو الفراخ 75 جنيها وسعر كيلو البانيه من 40 جنيها وحتى 90 جنيها.

أسعار اللحوم في معارض أهلا رمضان في بني سويف

وفي محافظة بني سويف، جاءت أسعار الدواجن واللحوم في منافذ أهلا رمضان كالتالي، سعر كيلو اللحمة البلدي 150 جنيها، وسعر كيلو لحم سوداني 115 جنيها، بينما سجل سعر كيلو الفراخ 76 جنيها .