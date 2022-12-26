توصيات خبراء صناعة الدواجن لعودة الإنتاج.. قروض تشغيل وسعر عادل

أكد عدد من خبراء صناعة الدواجن، ضرورة وضع خطة عاجلة لإنقاذ صناعة الدواجن والاستفادة من قرار مجلس الوزراء الصادر أمس، الذي أعُلن فيه الإفراج عن الأعلاف من الموانئ، موضحين أن ارتفاع أسعار الأعلاف الذي تسببت فيه الأحداث العالمية، نتج عنه خروج بعض مزارع الدواجن عن الخدمة، كما وجه الحضور، الشكر للحكومة على الجهود المبذولة لحل الأزمة التي من بينها تدبير العملة الصعبة للإفراج عن الأعلاف بالرغم مما يحدث عالميًا.

أوضح الخبراء خلال ورشة عمل نظمتها الجمعية المصرية لتطوير صناعة الدواجن، مساء أمس، ضرورة تشكيل لجنة فنية لتقصي أبرز تلك الآثار السلبية بشكل دقيق، ووضع حلول فنية تُرفع للمسؤولين في وزارة الزراعة والتموين والجهات المسؤولة.

وطالب الدكتور مجدي حسن، رئيس الجمعية المصرية لتطوير صناعة الدواجن، بتخصيص حزمة دولارية لشركتي «أكما» و«الريف» التابعتان للبنك الزراعي المصري، لتولي استيراد مستلزمات صناعة الأعلاف من الذرة وفول الصويا، مع توزيعها على مصانع الأعلاف المرخصة وكذلك المزارع التي تمتلك تراخيص من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأضاف «حسن» أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى توفير قروض تشغيل سريعة للمزارع التي توقفت أو خسرت رأس المال العامل، ووضع معادلة سعرية لمدخلات الإنتاج من الذرة وفول الصويا المستوردة، والمخرجات سواء كانت دواجن أو بيض مائدة، وذلك من خلال تشكيل لجنة محايدة من قسم التكاليف بكلية التجارة لوضع سعر عادل يراعي المربي والمستهلك في آن واحد.

مجدي حسن: إنقاذ صناعة الدواجن بتنظيمها من الداخل

شدد «رئيس الجمعية» على ضرورة إنقاذ صناعة الدواجن بتنظيمها مع علاج العشوائية التي سيطرت على أدائها على مدار أعوام عديدة، على أن يكون التنظيم في كافة مراحلها سواء بداية من شركات الجدود والأمهات ثم التسمين وإنتاج البيض.

وقال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن الحكومة تبذل جهود كبيرة لحل أزمة الأعلاف التي تسببت فيها الأحداث العالمية والسيطرة عليها، وذلك لحماية المربين ممن يستغلون الأزمات من التجار، عبر توفير حزمة دولارية مخصصة لوصول مدخلات الإنتاج خلال الأشهر الماضية وصياغة قوانين ملزمة، فضلًا عن اتخاذ إجراءات رادعة لضبط سوق الأعلاف من خلال حملات على المصانع وتحرير محاضر للمخالفين.

وأكد أنه سيتم دراسة مقترحات الجمعية ونقل توصياتها إلى وزير التموين، خاصة ما يتعلق بفتح منافذ الوزارة لصغار المربين لتوريد منتجاتهم من البيض والدواجن فضلًا عن استلام زيت الصويا المتكدس من المعاصر المحلية توفيرًا للعملة الصعبة المخصصة للزيوت.

ولفت إلى أهمية صناعة الدواجن المحلية لتحقيق الأمن الغذائي، وأن الحكومة تعمل جاهدة على توفير العملة الصعبة بتدعيم المنتج المحلي.

«التموين»: وضع سعر عادل للمنتجات

وأشار إلى تعاون التموين مع «الجمعية»، لوضع سعر عادل للمنتجات بهدف تحقيق هامش ربح للمنتج وتوفير سلعة للمستهلك تراعي ظروفه الحالية، مشيرًا إلى ضرورة تكاتف الجميع سواء كانت دولة ومنتجين للخروج من الأزمة الراهنة والحفاظ على الصناعة وما حققته من نجاحات كبيرة خلال الأعوام الثمانية الماضية.