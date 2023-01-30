عاجل.. تراجع كبير في أسعار الدواجن اليوم الاثنين بالأسواق

سجلت أسعار الفراخ البيضاء، اليوم الاثنين، تراجعا كبيرا في الأسواق المختلفة وجميع المحال التجارية.

وفي السطور التالية تستعرض «الوطن»، آخر ما وصلت له أسعار الفراخ البيضاء ومشتقاتها في المحال التجارية والأسواق اليوم، كما يلي:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء بكل المزارع نحو 54 جنيها، بينما يصل سعرها للمستهلك في الأسواق بسعر يصل إلى نحو 58 جنيها، بعد أن كان سعرها أمس الأحد 66 جنيها في المزارع و71 جنيها للمستهلك.

سجل سعر الفراخ الأمهات البيضاء

بلغ اليوم أسعار الفراخ البيضاء الأمهات في المزرعة اليوم نحو 48 جنيها، لذا تصل للمستهلك بسعر 53 جنيها.

- الفراخ البلدي اليوم في المزرعة اليوم سجلت نحو 65 جنيهًا، ويصل للمستهلك بسعر 70 جنيهًا.

- كيلو الفراخ الساسو اليوم بالمزرعة سجل نحو 60 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر 64 جنيهًا.

أسعار الرومي اليوم

- الديك الرومي الأبيض اليوم سجل نحو 75 جنيها للكيلو بالمزرعة، و للمستهلك 80 جنيها.

- الرومي البلدي بالمزرعة نحو 80 جنيها للكيلو، وسعره في المحلات إلى 85 جنيها.

أسعار البط اليوم

- الكيلو الواحد من البط المسكوفي اليوم سجل نحو 70 جنيها، ويصل للمستهلك بسعر 75 جنيها.

- وجاء سعر كيلو البط البلدي اليوم، نحو 80 جنيها في المزارع، ليصل إلى المستهلك بسعر 85 جنيها.

- البط المولار اليوم 50 جنيها، بينما يباع في المحال بسعر نحو 55 جنيها.

- البط الفرنساوي اليوم 40 جنيها، فيما يصل للمستهلك بسعر 45 جنيها.

وكشف الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في اتحاد الغرف التجارية، عن أسعار الدواجن، أمس الأحد، سعر الفراخ البيضاء في المزرعة وصل إلى 66 جنيها، بينما بلغ السعر الاسترشادي 71 جنيها للمستهلك.