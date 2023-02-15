«الأوقاف» تعلن مدة صلاة التراويح في المساجد 2023.. كبار القراء بـ«الحسين»

تساؤلات كثيرة طرحها العديد من المسلمين بخصوص صلاة التراويح في المساجد بشهر رمضان الكريم والتي استعدت لها وزارة الأوقاف، من خلال تجهيز المساجد على مستوى محافظات الجمهورية وذلك بتجهيز كبار القراء في بعض المساجد ومنها مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه.

صلاة التراويح في المساجد

وبخصوص صلاة التراويح في المساجد 2023، أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خلال فعاليات المؤتمر التحضيري للمسابقة العالمية 29 للقرآن الكريم، أن مدة صلاة التراويح ستترك للاتفاق بين المصليين والإمام مثلما كان الحال وقت وباء كورنا، موضحا أنه إذا اتفق الإمام والمصليين على الصلاة بجزء كامل من القرآن فيتم ذلك وفقا لرغبتهما، وإذا اتفقا على غير ذلك فيترك الأمر لهما.

وفيما يتعلق بصلاة التراويح في المساجد، أوضح وزير الأوقاف أن الصلاة في مسجد الإمام الحسين، ستكون بنصف حزب، أي في حدود ربعين من القرآن الكريم، ما يعني نحو 4 صفحات، قائلا: «سيكون الأمر في صلاة التهجد مثل صلاة التراويح».

قراء صلاة التراويح في المساجد

وكانت قد أعلنت وزارة الأوقاف، أسماء كبار القراء، لصلاة التراويح في المساجد، بينها مسجد الإمام الحسين لعام 2023 وجاءت أسمائهم كالتالي:

لليلة الأولى من الشهر الفضيل - الدكتور أحمد نعينع.

الليلة الثانية من الشهر الفضيل - الشيخ محمود الخشت.

الليلة الثالثة من الشهر الفضيل - الشيخ عبد الفتاح الطاروطي.

الليلة الرابعة من الشهر الفضيل - الشيخ حجاج الهنداوي.

الليلة الخامسة من الشهر الفضيل - الشيخ طه النعماني.

الليلة السادسة من الشهر الفضيل - الشيخ محمدي بحيري.

الليلة السابعة من الشهر الفضيل - الشيخ صلاح الجمل.

الليلة الثامنة من الشهر الفضيل - الشيخ عبدالله عزب.

الليلة التاسعة من الشهر الفضيل - الشيخ أحمد أبو فيوض.

الليلة العاشرة من الشهر الفضيل - الشيخ محمود علي حسن.

الليلة الحادية عشرة من الشهر الفضيل - الشيخ هاني الحسيني.

الليلة الثانية عشرة من الشهر الفضيل - الشيخ العزب سالم.

الليلة الثالثة عشرة من الشهر الفضيل - الشيخ إبراهيم الفشني.

الليلة الرابعة عشرة من الشهر الفضيل - الشيخ كارم الحريري.

الليلة الخامسة عشرة من الشهر الفضيل - الشيخ أحمد تميم.

الليلة السادسة عشرة من الشهر الفضيل - الشيخ محمد عبدالبصير.

قراء صلاة التراويح في مسجد الحسين

الليلة السابعة عشرة من الشهر الفضيل - الشيخ حجاج هنداوي.

الليلة الثامنة عشرة من الشهر الفضيل - الشيخ محمدي بحيري.

الليلة التاسعة عشرة من الشهر الفضيل - الشيخ عبد الله عزب.

الليلة العشرون من الشهر الفضيل - الشيخ محمود عبدالباسط الحسيني.

الليلة الحادية والعشرون من الشهر الفضيل - الشيخ العزب سالم.

الليلة الثانية والعشرون من الشهر الفضيل - الشيخ طه النعماني.

الليلة الثالثة والعشرون من الشهر الفضيل - الشيخ هاني الحسيني.

الليلة الرابعة والعشرون من الشهر الفضيل - الشيخ محمود الخشت.

الليلة الخامسة والعشرون من الشهر الفضيل - الشيخ أحمد أبو فيوض.

الليلة السادسة والعشرون من الشهر الفضيل - الدكتور أحمد نعينع.

الليلة السابعة والعشرون من الشهر الفضيل - الشيخ صلاح الجمل.

الليلة الثامنة والعشرون من الشهر الفضيل - الشيخ عبد الفتاح الطاروطي.

الليلة التاسعة والعشرون من الشهر الفضيل - الشيخ كارم الحريري.

الليلة الثلاثون من الشهر الفضيل - الشيخ محمود عبدالباسط الحسيني.