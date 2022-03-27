حقيقة السماح بإقامة صلاة التهجد وإذاعة صلاة التراويح بمكبرات في المساجد

أكدت مصادر بوزارة الأوقاف عدم السماح بإقامة صلاة التهجد أو الاعتكاف، أو إقامة أي موائد رمضانية داخل المساجد أو ساحاتها، في إطار التدابير التي اتخذتها الوزارة، للحفاظ على حياة المصلين من انتشار فيروس كورونا، ومنعًا لإصابتهم من الوباء التاجي.

شروط إقامة صلاة التراويح

اشترطت وزارة الأوقاف أن تقام صلاة التراويح بالمساجد الكبرى فقط، وهي التي يتم فيها صلاة الجمعة، على أن تصل مدة صلاة التراويح 30 دقيقة فقط بعد صلاة العشاء مباشرة، مع الالتزام بعلامات التباعد في المسجد.

وسمحت وزارة الأوقاف بفتح مصليات السيدات من خلال عدد من الشروط من بينها أن يتوفر في المصلى واعظة ممن تشرف على تطبيق إجراءات التباعد بها، مع ارتداء الكمامة، واصطحاب المصلى الشخصي.

وقال الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن اللجنة المشكلة تتابع الاستعدادات التي تجريها المديريات بالمساجد لاستقبال شهر رمضان.

وأضاف رئيس القطاع الديني في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الوزارة تبذل أقصى طاقتها، لمتابعة استعدادات استقبال الشهر الكريم من خلال صيانة المساجد وتجديد فرشها، وعمل حملات النظافة والتعقيم، مع تكثيفها قبل حلول الشهر الكريم.

إذاعة صلاة التراويح في مكبرات الصوت

وعن إذاعة صلاة التراويح في مكبرات الصوت، أكدت مصادر بوزارة الأوقاف أنه سيكون وفقا للمتبع العام الماضي، ولن يتم إذاعتها في مكبرات الصوت الخارجية في جميع مساجد الجمهورية، مؤكدة أن إذاعة صلاة التراويح تقتصر على الإذاعة الداخلية داخل المساجد وعلى قدر الحاجة.

وكانت وزارة الأوقاف حذرت العام الماضي، من السماح أو المشاركة في صلاة التهجد بالمساجد، مؤكدة أنها ستنهى عمل أي إمام أو عامل تثبت مشاركته أو السماح بصلاة التهجد داخل المسجد.