عاجل.. «الأوقاف»: كبار قراء مصر يحيون صلاة التراويح في رمضان بمسجد الحسين

كشفت وزارة الأوقاف، عن أقوى برنامج لصلاة التراويح في مصر، حيث تضم هذا العام جمع غير مسبوق من كبار القراء في شهر رمضان، يحيون صلاة التراويح في مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه.

أسماء القراء في صلاة التراويح بمسجد الحسين

وجاءت الأسماء التي أعلنتها وزارة الأوقاف، كما يلي.

الليلة الأولى من الشهر الفضيل - الدكتور أحمد نعينع.

الليلة الثانية من الشهر الفضيل - الشيخ محمود الخشت.

الليلة الثالثة من الشهر الفضيل - الشيخ عبد الفتاح الطاروطي.

الليلة الرابعة من الشهر الفضيل - الشيخ حجاج الهنداوي.

الليلة الخامسة من الشهر الفضيل - الشيخ طه النعماني.

الليلة السادسة من الشهر الفضيل - الشيخ محمدي بحيري.

الليلة السابعة من الشهر الفضيل - الشيخ صلاح الجمل.

الليلة الثامنة من الشهر الفضيل - الشيخ عبدالله عزب.

الليلة التاسعة من الشهر الفضيل - الشيخ أحمد أبو فيوض.

الليلة العاشرة من الشهر الفضيل - الشيخ محمود علي حسن.

الليلة الحادية عشرة من الشهر الفضيل - الشيخ هاني الحسيني.

الليلة الثانية عشرة من الشهر الفضيل - الشيخ العزب سالم.

الليلة الثالثة عشرة من الشهر الفضيل - الشيخ إبراهيم الفشني.

الليلة الرابعة عشرة من الشهر الفضيل - الشيخ كارم الحريري.

الليلة الخامسة عشرة من الشهر الفضيل - الشيخ أحمد تميم.

الليلة السادسة عشرة من الشهر الفضيل - الشيخ محمد عبدالبصير.

الليلة السابعة عشرة من الشهر الفضيل - الشيخ حجاج هنداوي.

الليلة الثامنة عشرة من الشهر الفضيل - الشيخ محمدي بحيري.

الليلة التاسعة عشرة من الشهر الفضيل - الشيخ عبد الله عزب.

الليلة العشرون من الشهر الفضيل - الشيخ محمود عبدالباسط الحسيني.

الليلة الحادية والعشرون من الشهر الفضيل - الشيخ العزب سالم.

الليلة الثانية والعشرون من الشهر الفضيل - الشيخ طه النعماني.

الليلة الثالثة والعشرون من الشهر الفضيل - الشيخ هاني الحسيني.

الليلة الرابعة والعشرون من الشهر الفضيل - الشيخ محمود الخشت.

الليلة الخامسة والعشرون من الشهر الفضيل - الشيخ أحمد أبو فيوض.

الليلة السادسة والعشرون من الشهر الفضيل - الدكتور أحمد نعينع.

الليلة السابعة والعشرون من الشهر الفضيل - الشيخ صلاح الجمل.

الليلة الثامنة والعشرون من الشهر الفضيل - الشيخ عبد الفتاح الطاروطي.

الليلة التاسعة والعشرون من الشهر الفضيل - الشيخ كارم الحريري.

الليلة الثلاثون من الشهر الفضيل - الشيخ محمود عبدالباسط الحسيني.