شاب يلحق بشقيقه بعد 13 يوما من وفاته بحادث في الشرقية «راجعين من فرح»

شيع أهالي عزبة عبس التابعة لقرية المناجاة بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، جثمان شاب لحق بشقيقه الأصغر بعد 13 يومًا من وفاته إثر إصابتهما في حادث تصادم بمركز الحسينية.

تشييع جثمان شاب لحق بشقيقه الأصغر

وشيع أهالي قرية المناجاة الفقيد في مشهد جنائزي مهيب عكس الوداع المؤلم للشاب الراحل الذي لحق بشقيقه الأصغر.

وقال عادل محمد، مقيم بقرية المناجاة مركز الحسينية، لـ«الوطن»، إن الضحية وشقيقه الراحل كانا عائدين من فرح، وتعرضا لحادث أسفر عن وفاة يوسف في الحال، بينما أصيب شقيقه بإصابات خطيرة، وجرى نقله إلى المستشفى لعلاجه، إلا أنه توفى متأثرا باصابته بعد مرور نحو 13 يومًا على وفاة شقيقه الأول، لافتا إلى أن خبر وفاتهما كان بمثابة الصدمة التي أصابت الجميع.

وأوضح أن الأسرة الأب والأم و3 أشقاء بنات، مصابون بحالة من الانهيار والحزن الشديد، حتى إن الأم والفتيات أصبن بحالات إغماء بينما الأب يعيش صدمة كبيرة ويحاول التماسك من أجل زوجته وبناته اللاتي لم يعد لديهن غيره.

كان اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الحسينية يفيد تلقى المركز بلاغا بوقوع حادث تصادم بطريق الحسينية - سعود ما أسفر عن وفاة يوسف محمد عزام 10 سنوات، مقيم بعزبة عبس التابعة لقرية المناجاة بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، وأصيب شقيقه الأكبر حسن 21 عاما بإصابات بالغة، وبعد مرور نحو 13 يوما توفي متأثرا بإصابته حيث لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى، كما أصيب في نفس الحادث ابن خالهما السيد محمد سلامة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.