أبو الليف يشكر كل من قدم واجب العزاء في وفاة شقيقه

حرص المطرب أبو الليف، على توجيه الشكر لكل من تقدم بواجب العزاء فى وفاة شقيقه بهجت أنور، من خلال منشور عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك».

وقال أبو الليف: «بشكر كل من واساني، سواء بالحضور أو بالاتصال، أو بكومنت بالعزاء في وفاة أخي بهجت أنور، ولا يرينا الله فيكم مكروه وجزاكم الله كل خير، وربنا يرحمه ويغفر له».

أبو الليف يطلب الدعاء لشقيقه

وطالب أبو الليف جمهوره، بالدعاء لشقيقه بهجت، إذ قال «وأرجوكم الدعاء له بالثبات والرحمة والمغفرة، أمانة عليكم وأشكركم».. وبالفعل تفاعل المتابعين معه بشكل كبير، وكتبوا داعين له بالرحمة.

يذكر أن شقيق أبو الليف، كان توفى بسبب تعرضه لأزمة صحية، وكشف عن تفاصيل جنازته من خلال منشور عبر صفحته الخاصة على موقع فيسبوك، إذ قال: «صلاة الجنازة بأمر الله عند صلاة العصر عند مسجد العمري، وسيتم تسليم الأمانة إن شاء الله تعالى في مقابر العمود بالبوابة الثانية حسب رغبته، يدفن مع والدتي رحمة الله عليهم جميعا».

وتابع: «والعزاء بمسجد المندرة البحري، ولا يرينا الله فيكم أي مكروه، ورجاء أكثروا بالدعاء بالرحمة عند النزول، ولكم جزيل الشكر».