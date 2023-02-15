سكرتير عام مساعد كفر الشيخ يفتتح معرض «أهلا رمضان» في بيلا.. خصومات تصل 30%

أناب اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اللواء ماهر كامل، سكرتير عام مساعد المحافظة، اليوم الأربعاء، في افتتاح معرض «أهلا رمضان» للسلع الغذائية والرمضانية المقام بمدينة بيلا.

تبكير إقامة معارض «أهلا رمضان»

جاء ذلك، في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير السلع الغذائية بالأسعار الاقتصادية، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتبكير إقامة معارض «أهلاً رمضان» هذا العام لتبدأ من يناير الماضي، وتستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك، لتعمل جنباً إلى جنب المنافذ المتنقلة، ومنافذ وزارات الزراعة والدفاع والداخلية والتنمية المحلية لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بالأسعار الاقتصادية المخفضة.

حضر افتتاح المعرض، المحاسب عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وجمال ساطور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، وجمال يونس، المشرف العام على الأسواق بمحافظة كفر الشيخ، وقيادات التموين والغرفة التجارية بالمحافظة والوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا.

وتفقد السكرتير المساعد، أجنحة المعرض الذي نظمته المحافظة بالتنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية بالمحافظة وبالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا.

قال السكرتير المساعد إن المعرض يتضمن السلع الغذائية الأساسية مثل «اللحوم، والسكر، والزيت، والسمن، والأرز، والمكرونة، والدقيق»، بالإضافة إلى اللحوم البلدية والحمراء وأقسام للمجمدات من «دواجن، وأسماك»، حيث يتم بيعها بأسعار مخفضة بنسبة تصل من 25 إلى 30% مقارنة بمثيلاتها في الأسواق.

معرض «أهلاً رمضان» بمدينة بيلا

ويُعد المعرض هو عاشر معارض «أهلاً رمضان»، بعد افتتاح معارض «كفر الشيخ، وفوه، والحامول، وبلطيم»، و2 بكل من «سيدي غازي، وسيدي سالم، ودسوق، والبرلس»، إضافة إلي ماركت المنطقة الشمالية ببلطيم، وهايبر المنطقة الشمالية بغرب مدينة كفر الشيخ، وذلك ضمن الجهود التي تقوم بها المحافظة؛ لتوفير السلع الغذائية بأسعار اقتصادية، والقضاء على جشع بعض المحتكرين، ومنع غلاء الأسعار، والتوسع في فتح المنافذ بجميع المراكز والمدن.