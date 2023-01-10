بالأرقام.. قائمة التخفيضات على أسعار السلع في معارض «أهلاً رمضان»

انطلقت معارض «أهلا رمضان»، مبكرًا هذا العام تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، حيث شهدت نحو 8 محافظات انطلاق المعارض بتخفيضات كبيرة تصل إلى 30%، ومن المتوقع أن يتم إطلاق المعارض في باقي المحافظات خلال الفترة المقبلة.

وبحسب ما تم الإعلان عنه من قبل الاتحاد العام للغرف التجارية، فإن التخفيضات على الزيت والسمن تصل إلى 21%، والفول نحو 27% والعدس نحو 26% وعن نسبة التخفيضات على اللحوم فإنها تصل إلى 20% في حين وصلت التخفيضات على الأسماك إلى 25%.

وأشار البيان الصادر عن الغرف التجارية إلى أن منتجات الألبان تصل نسبة التخفيضات بها نحو 22%، فيما أكدت الغرف التجارية أن ياميش رمضان تصل نسبة التخفيضات به نحو 30%، والشاي 20%.

أسعار السلع في معارض أهلًا رمضان

وأعلنت الغرف التجارية عن الأسعار الاسترشادية للسلع داخل معرض أهلًا رمضان، وسجل سعر الأرز الكسر نحو 15 جنيهًا بتخفيضات تصل إلى 5%، وكيلو الدقيق 15 جنيهًا، زجاجة الزيت 750 مل بلغ سعرها نحو 35 جنيهًا، والبيض 79 جنيهًا في حين زيت قلية خليط 2.1 لتر سجل نحو 81 جنيها وكيلو السكر سجل 14.25 جنيه أما مكرونة الملكة سجلت 8 جنيهات ومكرونة لمتنا سجلت 8 جنيهات وزجاجة الخل سجلت 6.5 جنيه، فيما سجلت أسعار اللحوم نحو 140 جنيها للحمة البلدي، وكيلو أوراك دجاج بسعر 45 جنيهًا، وكيلو كبده بلدي يسعر 140 جنيهًا، وكيلو دواجن مستورد 80 جنيهًا.

افتتاح عدد من معارض أهلًا رمضان

و‏تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، قال إبراهيم محمود العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إنه تم افتتاح عدد من معارض أهلًا رمضان بمحافظات الأقصر وأسوان والبحر الأحمر والمنيا و سوهاج وشمال سيناء ودمياط والشرقية، كما تم الانتهاء من الاستعدادات لافتتاح معارض المبادرة بمحافظات الغربية والإسماعيلية والفيوم وأسيوط وجارٍ الترتيب في سائر المحافظات ليتم افتتاحها تباعًا ذلك، بالإضافة لمنافذ المحافظات ووزارة التموين والتجارة الداخلية ومنافذ جمعيتي.