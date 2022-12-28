«الغرف التجارية»: نتحمل تكلفة إقامة معارض «أهلا رمضان» كاملة

قال عادل ناصر، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن معارض «أهلا رمضان» ستنطلق بداية من شهر يناير المقبل، وحتى نهاية شهر رمضان الكريم لتوفير السلع للمواطنين، مشيرًا إلى أن الاتحاد سيتحمل كافة نفقات المعرض من إقامة وكهرباء ومياه.

ناصر: نسقنا مع كل المحافظين

وأضاف «ناصر» خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «رأي عام»، ويقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، والمذاع على فضائية ten، أنه جرى التنسيق أن تعقد كل محافظة ما لا يقل عن 5 معارض، حيث أن هناك بعض المحافظات ستقيم من 20 لـ30 معرضًا فيها، على حسب كثافتها السكانية، بالتنسيق مع كل المحافظين.

ناصر: المعرض سيوفر السلع الاستراتيجية

وأوضح أن المعرض سيهتم بتوفير كافة السلع الاستراتيجية التي سيحتاجها المواطن يوميا بشكل أساسي في المعروضات التي سيجرى عرضها بداخل المعارض، من سلعة السكر والزيوت والدقيق، والمكرونة، والسمنة».

وأكد أن الاجتماع الأخير للدكتور علي المصيلحي وزير التموين، مع التجار والمصنعين والمستوردين للسلع، فقد أخبرهم بأنه يريد تخفيض أسعار السلع على أن لا يقل نسبة الخصومات في المعرض عن 15% أو 20%، عن باقي السلع المتواجدة بباقي الأسواق المنتشرة على مستوى الجمهورية. وتابع: «اللي يحب يشارك لن يدفع أي كلفة نهائيا، وسنعطيه مكان متوفر به كل شئ من كهرباء ومياه ومكان للعرض دون مقابل».