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شعبة المواد الغذائية: الزيت في منافذ «التموين» بـ25 جنيها وفي المحلات بـ45

كتب:

مريم حنفي
08:30 م | الأربعاء 15 فبراير 2023
زيت طعام - أرشيفية

زيت طعام - أرشيفية

تشهد الزيوت بمختلف أنواعها تذبذبا في الأسعار، مع استمرار الإقبال على الشراء من جانب المواطنين، تزامنًا مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.

عروض مخفضة على الزيت مع اقتراب شهر رمضان

وفي جولة لـ«الوطن»، قال تجار وأعضاء الغرف التجارية هناك أنواع عديدة من الزيوت متوفرة في الأسواق وتختلف أسعارها وفقا لكل منطقة ومتجر، إذ تطرح الزيوت داخل المنافذ الاستهلاكية بأسعار مخفضة عن المحلات التجارية الأخرى.

وقال أحمد سعيد، أحد تجار الجملة، إن اقبال المواطنين على شراء الزيت مستمر طوال العام وازداد الطلب عليه الفترة الحالية لما تبقى من عدة أيام على حلول شهر رمضان الكريم حيث بدأ العديد من المواطنين شراء ما سوف يحتاجونه طوال الشهر الكريم خاصة أن هناك العديد من أسواق الجملة تقدم حاليًا عروضًا مخفضة على السلع الغذائية فقد بلغ سعر زجاجة الزيت بـ38 جنيهًا بدلا من 43 جنيهًا والأربع زجاجات بـ155 بدلًا من 174 جنيهًا.

وأضاف «سعيد»، أن الحكومة المصرية دشنت منذ فترة في العديد من المحافظات معارض «أهلا رمضان»، التي يتوفر بها كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وذلك تسهيلًا على المواطنين.

سعر الزيت داخل منافذ التموين 25 جنيها

وفي السياق ذاته قال الحاج رزق جمال عضو شعبة المواد الغذائية في تصريح لـ«الوطن»، إن سعر الزيت في منافذ التموين 25 جنيها وتتراوح أسعارها في المحلات التجارية الأخرى بين الـ35 و45 جنيهًا وفقا للنوع الذي يشتريه، بالإضافة إلى أن الأسعار الفترة الحالية تشهد حالة من عدم الاستقرار.

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