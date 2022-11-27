شهادة جودة لمعمل تحليل وإنتاج الزيوت الرئيسي للقوات المسلحة

نظمت القوات المسلحة، احتفالية لحصول معمل تحليل وإنتاج الزيوت الرئيسي التابع لإدارة الوقود بهيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة، على شهادة نظام الجودة لكفاءة مختبرات الفحص والمعايرة، طبقا للمواصفة الدولية (ISO 17025/2017) من المجلس الوطني للاعتماد «إيجاك».

بدأت الاحتفالية، بعرض فيلم تسجيلي من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية، تناول منظومات التطوير والتحديث داخل إدارة الوقود.

وألقى اللواء أركان حرب أحمد الصيفي، رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة، كلمة نقل خلالها تحيات الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مشيرا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم الأسلحة والإدارات التخصصية للوصول إلى أحدث النظم الفنية والقياسية العالمية تماشيا مع سياسة التطوير والتحديث الشاملة بالقوات المسلحة.

وألقى اللواء أركان حرب إيهاب مسلم، مدير إدارة الوقود، كلمة أكد فيها أنّ حصول معمل تحليل وإنتاج الزيوت الرئيسي على شهادة الاعتمادية الدولية (ISO 17025/2017) جاء بعد العديد من الإجراءات وورش العمل لتدريب الضباط والعاملين على متطلبات إنشاء نظام الجودة، وتغطية جميع الجوانب التعليمية والإدارية بالمعمل، والاستفادة من أحدث النظام العالمية للجودة.

من جانبه، ألقى المهندس هاني الدسوقي، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد، كلمة أعرب خلالها عن تقديره للمستوى المتميز الذي تتمتع به إدارة الوقود، ما أسهم في حصول معمل تحليل وإنتاج الزيوت الرئيسي للقوات المسلحة على شهادة الاعتماد.

وفي نهاية الاحتفال، تم تسليم شهادة الجودة لمدير إدارة الوقود، كما تم تبادل الدروع مع رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للاعتماد «إيجاك»، أعقبها التقاط صورة تذكارية.

حضر الاحتفالية عدد من قادة القوات المسلحة، وعدد من رؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية.