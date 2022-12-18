أخصائية علم الزيوت العطرية: زيت الخس مفيد لفروة الرأس ويمكن تصنيعه في المنزل

قالت الدكتورة مروة حمدي، أخصائية علم الزيوت العطرية، إن زيت الخس هو من الزيوت التي تجاهلها البعض برغم أهميته للشعر والبشرة والتخسيس، لأنه غني بالألياف فيمكن استخدامه كدهان موضعي أو تناوله عن طريق الشراب، متابعة «يمكننا تصنيعه في المنزل من خلال كمية من بذور الخس مع زيت نباتي أو زيت زيتون ويتم تخميره لمدة 4 أسابيع في زجاجة للحصول على أفضل نقاء».

وأوضحت «حمدي» خلال استضافها ببرنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «DMC»، أن الكثير من محال العطارة تخلط الزيوت بزيت البرفين وهو زيت معدني يضر الشعر والبشرة، متابعة «ممكن نستخدم زيت الخس مع زيت جوز الهند أو العسل والقرفة لتحفيز نمو الشعر وترطيبه وتنشيط الدورة الدموية لفروة الرأس وتنعيم بصيلات الشعر».

وأشارت الدكتورة مروة حمدي إلى أن تخزين الزيت يكون في عبوات زجاجية غامقة، وعن وصفات استخدام الزيت قالت «ممكن نستخدمه لتطويل الشعر وتغذية البصيلات، لأنه غني بالأوميجا 3 والفسفور، ويمكن إضافة نصف ملعقة من القرفة وملعقة عسل أبيض وملعقة زيت الخس وزيت الزيتون وخلطهما وتدليك الشعر».

يُذكر أن برنامج السفيرة عزيزة ، يُذاع يومياً من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثالثة عصراً، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات وهن، الإعلامية القديرة سناء منصور ، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج كل القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.