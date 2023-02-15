رئيس حزب الوفد يتبرع بـ50 ألف جنيه لصالح ضحايا الزلزال في سوريا

أعلن الأستاذ الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد عن تبرعه بمبلغ 50 ألف جنيه لصالح ضحايا زلزال سوريا المدمر.

إغاثة ضحايا الزلزال بسوريا

يأتي تبرع رئيس الوفد كأول المتبرعين ضمن المبادرة التي أطلقها الوفد لإغاثة ضحايا الزلزال بسوريا بالتعاون مع الهلال الأحمر، وتقوم المبادرة علي جمع أكبر عدد من المساعدات الإنسانية متمثلة في شراء خيام و الملابس والبطاطين من خلال الحزب ولجانه العامة بالمحافظات.

إرسال المساعدات

وبدأت المبادرة منذ أمس الثلاثاء علي أن يتم التنسيق بين رؤساء اللجان العامة والنائبة الوفدية ماجدة النويشي وإرسال تلك المساعدات إلى المقر الرئيسي داخل (بالتات) باسم اللجنة العامة التي أرسلت تمهيدا لنقلها إلى الأشقاء السوريين من خلال الهلال الأحمر المصري يوم الثلاثاء المقبل.